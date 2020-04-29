سوسن بدر تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير بمكياج جديد

القاهرة - لايف ستايل
حرص عاشور، مصفف شعر النجمات، على مشاركة متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام، بصورة جديدة للفنانة القديرة سوسن بدر.
ظهرت سوسن بدر فى الصور بـ لوك مختلف، حيث اعتمدت على تسريحة شعر جديدة غير المعتاد الظهور بها، ووضع لها خبير التجميل رشاد مكياج صاخبا ارتكز على رسمة العيون والحواجب.
وقد نالت إطلالة سوسن بدر الجديدة إعجاب متابعيها على صفحة المصفف عاشور، ورأى البعض أنها منحتها مظهرا جديدا وغير تقليدى وهو ما يميزها عن باقى النجمات.
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