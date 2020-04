لكل شخصية عطر يعبر عنها

لكل شخصية عطر خاص يعبر عنها ويبرز إيجابياتها وسلبياتها وتختلف العطور باختلاف الشخصيات

Yves Saint Laurent Libre

للمرأة المتحررة بعبير الأزهار البيضاء كالياسمين، والموالح كالمندرين، إلى جانب اللافندر والفانيليا الحلوة والمسك والعنبر.



Dolce & Gabbana The Only One

للمرأة الفاتنة الجذابة وفيه يندمج الورد الأحمر برحيقه البودري الساحر والبنفسج مع نفحات القهوة الذكية.



Valentino Donna Born In Roma

للمرأة الثرية بعبق فانيليا بوربون، أحد أثمن مكونات العطور الحديثة، إلى جانب 3 أنواع من أزهار الياسمين والفلفل الوردي والكاشميران وخشب غاياك.



Chloé Atelier des Fleurs Verbena

للمرأة المحبة للانتعاش وتريد تعبئة رائحته في قنينة تحملها معها أينما كانت، وهو عطر يزهو بعبير الليمون وأزهار «رعي الحمام» المشرقة.

Armani Prive Orangerie Venise

للمرأة الشرقية التي تذوب عشقاً في رائحة العنبر وهو عطر تنصهر فيه شلالات البرتقال مع الأمبروكسان أو العنبر، في حضور كل من البرغموت وخشب السدر والطحالب.

Bottega Veneta Illusione

للمرأة المغرمة بالطبيعة، وهو عطر أخضر يموج بأريج الموالح والأخشاب والأزهار البيضاء ثم يتحول إلى بلسمي آسر بفعل رائحة فول التونكا وأوراق التين وشجر الزيتون.



Gucci Memoire d›une Odeur

للمرأة الرزينة عاشقة الهدوء والاسترخاء والحنين إلى ذكريات الماضي برائحة الكاموميل واللوز والمسك في توليفة عشبية خشبية استثنائية.

