مستجدات كورونا.. 10 أعراض يجب الحذر منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يكتشف الأطباء كل فترة أعراضا جديدة لفيروس كورونا المستجد، ما يزيد من القلق تجاه المرض الغامض، الذي لا يوجد له علاج حتى الآن.

أمس الإثنين، أكد مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد، لن ينتهي قريبا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، في جنيف: "الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء"، مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية وبعض الدول.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة جيجيانغ الصينية أن فيروس كورونا، تحور عشرات المرات وأنتج طفرات أكثر فتكا، خلال رحلة انتقاله من الصين إلى أوروبا ثم الولايات المتحدة الأميركية منذ ديسمبر.

يرصد لكم "الخليج 365" أبرز 10 أعراض للفيروس المستجد.

- الوخز تحت الجلد

وهو العرض الذي كشفت عنه مريضة بريطانية بالفيروس، وأكدت أنها شعرت وكأنها "غطست في بحيرة جليدية" بعد أن شعرت بالوخز الغريب تحت الجلد مثل الدبابيس والإبر في جميع أنحاء الجسد.

وقال مريض آخر يبلغ من العمر 40 سنة، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه بعد 4 أسابيع من ظهور أعراض كورونا، بدأ مؤخرا يشعر بـ"ألم الوخز" في يديه وذراعيه.

- أصابع كوفيد

تظهر بقع باللونين الأحمر أو الأزرق على أصابع القدم وأحيانا اليد وبالأخص لدى المرضى صغار السن.

وأكدت الدكتورة إستر فريمان، اختصاصية الأمراض الجلدية وعلم الأوبئة في مستشفى ماساتشوستس العام ورئيسة السجل بالتعاون مع AAD. قالت "إن حوالي نصف الحالات في السجل عانت من التورم واللون الأرجواني في اليدين أو القدمين التي تشبه لسعة الصقيع.

- احمرار العين

عرض جديد من أعراض فيروس كورونا، وهو التهاب "ملتحمة العين"، أو ما يعرف باسم "العين الوردية"، يعتبر أحد الأعراض الجديد للإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى الأعراض المعروفة سابقا، كما أوضحت "شبكة سكاي نيوز".

يصيب التهاب الملتحمة النسيج الرقيق الشفاف الذي يغطي الجزء الأبيض من مقلة العين ويبطن داخل الجفن. وأبرز أعراض هذا الالتهاب الاحمرار والحكة وتمزق العين.

ويمكن أن يحدث التهاب الملتحمة بسبب الحساسية أو عدوى بكتيرية أو فيروسية، قد تنتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم عن طريق الاتصال من خلال إفرازات العين.

وهذا يعني أن الفيروس يمكن أن ينتشر إذا قام شخص ما بفرك العين المصابة ثم لمس شخصًا آخر، حيث ينتقل الفيروس عبر الأغشية المخاطية للعين إلى شخص آخر، عن طريق الدموع.

- اضطرابات الجهاز العصبي

اكتشف الأطباء في بداية إبريل الجاري، عرض جديد لفيروس كورونا وهو اضطرابات الجهاز العصبي، وخاصة الدماغ

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" "أصبح أطباء الأعصاب حول العالم يعتقدون أن هناك مجموعة فرعية صغيرة من مرضى كورونا باتوا يعانون اعتلالات في الدماغ".

وكشفت تقارير الأطباء، في الولايات المتحدة، وإيطاليا ودول أخرى حول العالم، عن إصابة بعض مرضى الفيروس، بالتهابات مختلفة في الدماغ، وسكتات، أو هذيان.

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- مرض نادر

نشرت جمعية العناية المركزة للأطفال في المملكة المتحدة (PICS) على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "تنبيه عاجل" أكدت فيه ارتفاع طفيف في أعراض أمراض خطيرة لدى الأطفال المصابة بفيروس كورونا مثل "متلازمة الصدمة السامة ومرض كاوساكي غير النمطي".

وحذر هيئة خدمات الصحة الوطنية (NHS) في إنجلترا، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، "كان هناك ارتفاع واضح في عدد الأطفال بجميع الأعمار الذين يعانون من حالة التهابات مختلفة تتطلب رعاية مكثفة في لندن ومناطق أخرى من المملكة المتحدة".

وبحسب موقع "مايو كلينك"، فمتلازمة الصدمة التسممية هي حالة نادرة، تسبب مضاعفات لأنواع معينة من العدوى البكتيرية المهددة للحياة، وفي بعض الأحيان تحدث متلازمة الصدمة التسممية نتيجة للسموم التي تنتجها بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية.

أما داء كاواساكي، فهو مرض غير معروف سببه حتى الآن، لكن بعض النظريات تربط بينه وبين البكتريات والفيروسات وعدد من العوامل البيئية الأخرى، وربما بعض الجينات تجعل الطفل عرضة للمرض.

فهو يصيب الأطفال بشكل أساسي، ويسبب التهاب في جدران الشرايين متوسِّطة الحجم في الجسم بالكامل، حيث يصيب التهاب الشرايين التاجية التي تمدُّ عضلة القلب بالدم.

- الصداع

وجد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 14 ٪ من حوالي 6000 حالة من Covid-19 في الصين كانت لديهم أعراض الصداع والتهاب الحلق، في حين أن 5 ٪ تقريبًا يعانون من احتقان الأنف، بحسب ما أكدته، "سي إن إن" الأمريكية.

- الحمى

تعتبر الحمى من العلامات الرئيسية لمرض Covid-19 ، فبعض الأشخاص يمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ.

- السعال الجاف

السعال الجاف من الأعراض الشائعة الأخرى، لفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي والأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فاندربيلت في ناشفيل: "إنها ليست دغدغة في حلقك." السعال مزعج، سعال جاف تشعر به في صدرك، كما أكدت "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف شافنر "إنها تأتي من عظمة الصدر أو عظمة القفص الصدري، ويمكنك ملاحظة أن القصبات الهوائية ملتهبة أو متهيجة".

- ضيق التنفس

يعتبر ضيق التنفس من الأعراض الأكثر خطورة، لفيروس كورونا المستجد.

ويمكن أن يحدث للفرد دون الإصابة بالسعال، ولكن يحذر الأطباء من عدم القدرة على التنفس، مؤكدين على ضرورة التوجه للطبيب المختص في حال التعب الشديد.

وتشير مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إلى علامات أخرى لـ Covid-19 مثل "ألم أو ضغط مستمر في الصدر" و "شفاه أو وجه مزرق".

- الإرهاق

يعتبر الإرهاق من الأعراض الأخرى التي أبلغ عنها مرضى فيروس كورونا الجديد، هي الشعور بالإرهاق الشديد قبل ظهور الأعراض.

ووفقا لتقرير نشر في مجلة American Medical Association، أبلغ ما يصل إلى 44% من أولئك الذين دخلوا المستشفى بسبب Covid-19 عن الإرهاق والتعب.