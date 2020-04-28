"الفراشة".. رامز جلال يسخر من إطلالة المذيعة أروى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ظهرت المذيعة أروى، التي تشارك رامز جلال في تقديم برنامجه "رامز مجنون رسمي"، خلال الحلقة الخامسة مرتدية بليزر باللون الأسود، مزيناً ببروش على شكل فراشة على أحد جانبي البليزر.

زنسقت مع الإطلالة بنطلون مطرزا بالفوشيا اللامع ومن الأمام على شكل چيب قصير، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل

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وكعادته علّق "رامز" على إطلالتها مازحا "اطلقي الفراشة دي عليه لو كذب"، معلقا بذلك على شرحها للضيف قواعد البرنامج وكرسي الاعتراف.

يذكر أن ضيف الحلقة الخامسة لبرنامج رامز مجنون رسمي، النجم السعودي والمنتج حسن عسيري.

برنامج رامز جلال هذا العام "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على استضافة النجم في برنامج حواري أشبه بـ"كرسي الاعتراف"، والمذيعة "أروى" وفي أحدى الفقرات، يتم عرض صور نجوم ومن بينهم صورة لرامز جلال أمام الضيف ليوضح رأيه فيهم، وعندما ينتهي الضيف، يخرج رامز جلال في الاستديو ليفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزق جديد.