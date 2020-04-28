الامارات | علماء بريطانيون: تأثير الكمامات في منع انتشار كورونا ضئيل

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيون: تأثير الكمامات في منع انتشار كورونا ضئيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت نائبة كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، أنجيلا ماكلين، اليوم الثلاثاء، إن علماء بريطانيين يوجهون النصح للحكومة خلصوا إلى أن الكمامات ليس لها سوى تأثير ضئيل في الحيلولة دون انتقال العدوى من شخص حامل لفيروس كورونا المستجد إلى آخر.

وأضافت «هناك دليل ضعيف على وجود تأثير بسيط يمكن أن تمنع بموجبه كمامة الوجه مصدر العدوى من شخص مصاب لآخرين من حوله».

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