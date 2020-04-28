محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي
ردّ الشيف شربيني على سؤال المذيعة مفيدة شحية خلال الحلقة الخامسة من برنامجهما "الشيف ومفيدة" المذاع على قناة "سي بي سي"، حول طقوسه في رمضان، إذ قالت "بتعمل إيه لما بتروح البيت يا شربيني".
وقال الشيف شربيني ساخرا وسط وصلة من الضحك: "بشطب المطبخ والمواعين.. وبنقع التمر في اللبن وبفطر عليه".
وتشارك المذيعة الشيف في طهي السمك الفيليه وتتبيله لإعداده وجبة على الإفطار.
وفي الحلقة، وجهت "شيحة" رسالة مهمة للمواطنين قائلة: "أرجوكم اقعدوا في البيت.. اقعدوا في البيت علشان الفيروس المنتشر".
"الشيف ومفيدة" تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة والشيف الشربيني، لتحضير أشهى الوصفات وأصناف الطعام لمائدتي الإفطار والسحور يوميًا خلال شهر رمضان الكريم.
كانت هذه تفاصيل خبر "بتعمل إيه لما بتروح البيت؟".. الشيف شربيني يرد على سؤال مفيدة شيحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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