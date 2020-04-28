احذر هذه الأطعمة عند الإفطار.. تصيبك بأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

عدم مراقبة أنواع الطعام التي نأكلها، قد يضعنا في أزمة صحية، ويسبب مشاكل خطيرة للجسم قد لا يمكن السيطرة عليها بسهولة مع الوقت.

واعتاد الكثيرون في مصر تناول كميات كبيرة من الطعام في الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، وكذلك أنواع غير صحية ما يؤثر على المعدة بشكل كبير، ويسبب الخمول وزيادة الوزن.

نرصد لكم أسوأ أنواع الوجبات التي يجب الابتعاد عنها في وجبة الإفطار، بحسب ما أوضح موقع "health line".

- الفطائر والمعجان

تحتوي الفطائر والمعجنات على الدقيق والبيض والسكر والحليب، ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر من النوع 2.

وبالرغم من احتوائها على بروتين، إلا أن الفطائر والمعجنات غنية جدًا بالدقيق المكرر، ويعتقد العديد من الباحثين أن الحبوب المكررة مثل دقيق القمح تساهم في مقاومة الأنسولين والسمنة.

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- الوجبات المصنعة

الأطعمة واللحوم الصناعية، ترفع أيضًا نسبة السكر في الدم، وتزيد من الشهية كما تفتقر إلى الأيام والعناصر التي يحتاجها الجسم.

- الخبز المحمص مع السمن

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الخبز المحمص بالسمن يزيد من نسبة السكر في الدم ويرفع مستويات الأنسولين، ما يتسبب في زيادة الشعور بالجوع ويزيد من خطر السمنة وأمراض القلب.

وعادة ما يكون الدقيق من النوع "المكرر" ما يعني أنه لا يحتوي على الكثير من الألياف والعناصر الغذائية اللازمة، بالإضافة إلى نسبة عالية من الكربوهيدرات.

- عصير الفواكه

يعتبر عصير الفاكهة المعلب من أسوأ الاختيارات التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار.

فالعصائر المعلبة، تحتوي على كمية قليلة جدا من العصير، ونسبة عالية جدا من السكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز، الذي يزيد من خطر السكر والسمنة أيضًا.

حتى عصير الفاكهة الطبيعي 100٪ يحتوي على الكثير من السكر، واستهلاك كميات كبيرة منه يحدث نفس التأثيرات على وزنك وصحتك.

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- المعجنات بالمربى

تناول المعجنات بالمربى، يحدث نفس الأثر على الجسم من عدم القدرة على مقاومة السكر، وزيادة الوزن.

- الزبادي المحلى خالي الدهون

علبة من زبادي الفواكه المحلى بالسكر والخالي من الدهون، لا تعتبر صحية أبدًا عند الإفطار، لأنها تحتوي على نسبة عالية جدا من السكر، قد تزيد على نسبة السكر الموجودة في الايس كريم.