كيف تتفادى رائحة الفم أثناء صيام رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يلجأ البعض إلى تناول النعناع في الأيام العادية، لتحسين رائحة الفم غير المستحبة، وهي الطريقة التي لا تكون متاحة خلال شهر رمضان الكريم، فعدم تناول الطعام لفترات طويلة، قد يتسبب في رائحة كريهة نتيجة جفاف الفم.

نستعرض لكم بعض النصائح التي يمكنكم اتباعها للتخلص من رائحة النفس الكريهة خلال شهر رمضان، بحسب ما أوضحت مجلة "cleo" الماليزية.

- تناول الخضراوات والأطعمة الصحية في وقت السحور، لتمد جسمك بمضادات الأكسدة اللازمة

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- نظف لسانك بطريقة لطيفة مرتين في اليوم

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- لا تسمح لجسمك بالجفاف، واشرب كميات كافية من الماء في الفترة بين الإفطار والسحور

- ابتعد عن الكافيين مثل القهوة، بعد الإفطار.

- استخدم صودا الخبز مع قشر الليمون والملح، ونظف بها أسنانك، فسوف تخلصك من رائحة الفم.

- استخدم الخيط الطبي في نهار رمضان، للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان.

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