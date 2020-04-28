الامارات | علماء صينيون: علينا التعايش مع "كورونا" لاستحالة القضاء عليه نهائيا

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء صينيون: علينا التعايش مع "كورونا" لاستحالة القضاء عليه نهائيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب علماء صينيون عن ثقتهم بأنه لا يمكن استئصال الفيروس التاجي الجديد كليا من الوجود، كما حدث مع فيروس سارس، ورجحوا أن يصبح COVID-19 مرضا موسميا كالإنفلونزا.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن العلماء الصينيين يعتقدون أن الفيروس التاجي الجديد، لن يتم القضاء عليه تماما، كما حدث مع فيروس سارس.

وقال جين تشي مدير معهد علم الأحياء في الأكاديمية الصينية للعلوم في مؤتمر صحافي في بكين: "على الأرجح، سيكون هذا وباء يتعايش معه الناس لفترة طويلة، ويصبح موسميا ويستمر في جسم الإنسان".

وكتبت بلومبرغ أن هناك إجماعا بين العلماء البارزين والعديد من الحكومات على أنه من غير المحتمل أن يتم استئصال الفيروس بالكامل، على الرغم من إجراءات الحجر الصحي التي تسببت في تعطيل الاقتصاد العالمي.

ولذلك، فإن عددا من خبراء الصحة يدعون إلى ترك الفيروسات التاجية تتفشى بين الشباب بشكل يكون خاضعا للسيطرة، كما هو الحال في الهند، أو إلى التخلي عن فرض قيود صارمة كما فعلت السويد على سبيل المثال، على حد قول بلومبرغ.

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