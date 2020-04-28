الامارات | الأردن يكشف أبرز 4 دول دخل منها كورونا للمملكة.. ويحقق إنجازاً

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يكشف أبرز 4 دول دخل منها كورونا للمملكة.. ويحقق إنجازاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 أبريل 2020

أعلن مختبر أردني أنه نجح في تحقيق إنجاز علمي بالكشف عن بيانات الحمض النووي لفيروس كورونا المُستجد في المملكة، مشيراً إلى أن النتائج الأولية للتحليل بيّنت الدول التي دخل منها الفيروس للمملكة.

وأكد مختبر بيولاب الطبي أنه نجح بدعم من وزارة الصحة ولجنة الأوبئة الأردنية في تحقيق هذا الإنجاز ونشر البيانات على المنصة الوراثية العالمية GISAID. ليصبح الأردن من أوائل الدول العربية التي أدرجت على الخارطة العالمية للأوبئة.

Advertisements

وقال الرئيس التنفيذي للمختبر الدكتور عميد عبد النور، إن النتائج الأولية للتحليل بيّنت الدول التي دخل منها الفيروس إلى المملكة، وأهمها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وإسبانيا، كما نقلت عنه تقارير إعلامية اليوم.

وأضاف أن النتائج كشفت عن وجود أكثر من نوع من الطفرات الخاصة بالسلالات الموجودة في الأردن، ما سيمكِّن الأبحاث المستقبلية من إدراج البيانات الأردنية في خطط إنتاج أي لقاح ضد الفيروس في المستقبل القريب، منوهاً بأنه من اللافت تميز السلالة القادمة من إسبانيا باحتوائها على طفرات قد تحمل أهمية خاصة في فهم عدوانية الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news