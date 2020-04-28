الامارات | «دبي للثقافة» تطلق حملة «أبطال رمضان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تطلق حملة «أبطال رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) حملة «أبطال رمضان» ضمن مبادراتها المجتمعية الإنسانية التي تستهدف موظفي الخدمات الأساسية في دبي، تعبيراً عن التلاحم الإنساني بينهم وبين أفراد المجتمع في ظل الظروف الراهنة بالتعاون مع شركائها «طلبات» ودار البر ومدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي الصناعية ومجموعة الفن من أجل الخير.

تتمثل المبادرة في تشجيع المجتمع من خلال توفير وجبات إفطار لتوزيعها على مجمعات العمال السكنية التابعة لـ «تيكوم» في إمارة دبي خلال شهر رمضان المبارك عبر موقع «طلبات» الذي يقدم خدمة طلب الطعام إلكترونياً من خلال إنشاء مطعم افتراضي يتيح لأفراد المجتمع الإسهام بتقديم وجبات رمضانية إلى العمال في مساكنهم بشكل آمن.

من جهتها، قالت مدير عام «دبي للثقافة»هالة بدري: «خلال هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها جميعاً، ومع حلول شهر رمضان الكريم بما يحمله من معاني التراحم والتعاطف، وفي ظل غياب خيام الإفطار الرمضانية المجانية، فإننا نسعى من خلال هذه الحملة إلى ديمومة روح العطاء الذي يشكل جزءاً مهماً من هويتنا ومسؤوليتنا الثقافية، من خلال توفير وجبات إفطار للأفراد المحتاجين بشكل سهل وسريع للمتبرع، وآمن ومريح للمتلقي».

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