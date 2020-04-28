الامارات | مجلس عزاء في العراق يتسبب بإصابة 37 شخصا بـ”كورونا”

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس عزاء في العراق يتسبب بإصابة 37 شخصا بـ”كورونا” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المصادر الصحية في العراق، الثلاثاء، إصابة 37 شخصا بفيروس كورونا جراء اختلاط بمجلس عزاء جنوب العراق.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إن 37 شخصا ثبت إصابتهم بفيروس كورونا في منطقة الهارثة بالبصرة جراء hgاختلاط في مجلس عزاء، مشيرة إلى أن السلطات الصحية والأمنية عمدت الى إغلاق المنطقة تماما لمنع انتقال الوباء.

يذكر أن السلطات العراقية خفضت من حظر التجوال منذ أسبوع، وسمحت بالحركة من بداية النهار حتى نهايته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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