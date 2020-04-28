إطلالات باللون الأحمر تناسب فصل الصيف من الصباح وحتى المساء

على منصة العرض، على الطريق، أو على السجادة الحمراء، لا يمكن أن تمرّ إطلالة باللون الأحمر من دون أن تخطف الأنظار. فهذا اللون القويّ والجريء في الوقت نفسه يفرض نفسه مهما تبدلّت المواسم، فتختلف درجاته لكن يبقى حاضراً ليزيّن إطلالاتك طوال السنة.لصيف 2020 لا يمكن أن تخلو خزانتك من أزياء باللون الأحمر لتتألقي بها في أي مناسبة أردتِ المشاركة فيها. بدءاً من الإطلالات النهارية، إختاري إطلالة كاجول كاملة باللون الأحمر، نسّقي مثلاً القميص الدينيم مع السروال الجينز الواسع للوك شبابي وعصري، وأكملي اللوك بحزام جلدي.

أو تألقي مثلاً بفستان ميدي واسع مزيّن بالكشاكش التي هي أيضاً من أبرز صيحات هذا الموسم. ولإطلالة أنثوية بإمتياز تألقي بالفستان الكاجوال المزيّن بالنقشات مثل البولكا دوت او الورود.ولإطلالة أنيقة، أخطفي الأنظار سواء في الصباح أو المساء بالبدلة الحمراء، لأنه بإختيار هذا اللون فأنت تمنحين البدلة الكلاسيكية لمسة من الجرأة.كما في الصباح كذلك في المساء، تألقي باللون الأحمر من خلال إختيار قميص مزيّن بالترتر اللامع، أو فستان مع تنورة مؤلفة من طبقات عدة لتخلق إطلالة دراماتيكية.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

أزياء محجبات باللون الأحمر لإطلالة مميزة

اللون الأحمر البرتقالي موضة هذا الموسم لمحبي الألوان الزاهية