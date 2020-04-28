احذر تناول عجين القطايف.. أضرارها تصل إلى التسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أميرة حلمي

يرتبط شهر رمضان الكريم بالعديد من العادات التي يشتهر بها المصريون، ومن بينها الحلويات الشرقية "الكنافة والقطايف"، لكن ماذا إذا تناولنا العجين قبل "التسوية" كما يحبها البعض؟

حذّر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، من تناول العجين والتي منها "القطايف" لما يسببه من مشاكل صحية، إذ يمكن للجراثيم الضارة أن تلوث الحبوب أثناء وجودها في الحقل أو في خطوات إنتاج الدقيق، وتُقتل البكتيريا فقط عند طهي الطعام المصنوع من الدقيق؛ لهذا السبب لا يجب أن تتذوق أو تأكل عجينة نيئة.

وتتمثل أضرار تناول عجين القطايف أو الكنافة فيما يلي:

- التلبك المعوي أو إصابة المعدة بالانتفاخ، أو عسر هضم.

- تقلصات المعدة.

- التسمم الغذائي (الأمراض المنقولة بالغذاء).

- هشاشة العظام أو السِمنة حال الإفراط في تناولها.

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- التهابات المعدة أو "التخمة" حال الإفراط في تناولها.

وقدّم المركز مجموعة من النصائح الضرورية عند تحضر عجينة القطائف أو الكنافة:

- لا تتذوق أو تأكل أي عجينة نيئة.

- لا تدع الأطفال يلعبون أو يأكلون عجينة نيئة.

- اتبع إرشادات الوصفة وضعها في درجة الحرارة المناسبة والوقت المحدد.

- اغسل يديك بالماء الجاري والصابون بعد التعامل مع الدقيق أو البيض النيء أو أي أسطح لمسها.

- اغسل الأواني والأسطح الأخرى بالماء الدافئ والصابون.