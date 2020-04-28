"هاتولي جمل وخيمة".. الشيف شربيني يسخر من إطلالة مفيدة شيحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي
سادت أجواء من المرح بين المذيعة مفيدة شيحة والشيف شربيني خلال الحلقة الخامسة من برنامجهما "الشيف ومفيدة" المُذاع على قناة "سي بي سي".
ومازح الشيف شربيني "شيحة" عندما علقّ على إطلالتها ساخرًا: "هاتولي جمل وخيمة هنا"، حيث ظهرت المذيعة بعباءة بدوية، مزرقشة بالألوان الزاهية والورود في الأكمام، ويتوسطها ألوان الشال العربي.
ونسقت "شيحة" مع الإطلالة تربون بالشال العربي أيضا، وإكسسوارات بدوية متعددة الألوان، واعتمدت على ألوان النيود في المكياج.
"الشيف ومفيدة" بتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة والشيف الشربيني، لتحضير أشهي الوصفات وأصناف الطعام لمائدتي الإفطار والسحور يوميًا خلال شهر رمضان الكريم.
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