للسيدات.. هذا ما يفعله "عين الجمل" إذا تناولتيه يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد الجوز بمثابة سر جمال البشرة؛ حيث يساعد في الحصول على بشرة تتمتع بالمرونة والنعومة.

وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية تيريزا شتاخيلشايد، أن الجوز يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تتمتع بفوائد صحية وجمالية جمّة؛ حيث إنها تحفز إنتاج الكولاجين، وهي المادة المسؤولة عن مرونة البشرة، ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية.

وأضافت شتاخيلشايد، أن الجوز يحتوي أيضا على حمض بانتوثينيك (Pantothenic acid) المعروف أيضا باسم فيتامين B5، والذي يمنح البشرة ملمسا ناعما كالحرير.

كما يزخر الجوز بمضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا البشرة وتعجّل بالشيخوخة وظهور التجاعيد.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم الجوز في تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على نسبة عالية من الزنك. وللاستفادة من هذه المزايا الصحية والجمالية تنصح شتاخيلشايد بتناول حفنة صغيرة من الجوز كل يوم.

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