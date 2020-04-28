طريقة قص أطراف الشعر في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:49 مساءً - إنّ ترك الشعر دون قص أطرافه لفترة طويلة يخلص بكِ إلى العديد من المشاكل أبرزها إصابة أطراف الشعر بالتقصُّف والتلف ممَّا يجعله يبدو باهتاً، وتالفاً، وفاقداً للحيويّة، من هنا كان لا بدّ من قصّ أطراف الشعر خلال مدّة زمنية محدّدة لا تتجاوز الأربعة أشهر.

ومع الحجر المنزلي الذي نعيشه في زمن الكورونا، وفي ظل تعذّر الوصول إلى أخصائيين للعناية بالشعر، إليكِ الطريقة الأسهل لقص أطراف الشعر في المنزل.

تابعي المزيد: سيروم طبيعي لشعر العروس حضريه في شهر رمضان





طريقة قص أطراف الشعر

قص أطراف الشعر



المواد المطلوبة:

مِنْشفة لحماية الملابس من الشّعر المتساقط بعد قصه.

ربطة شعر أو ملقط شعر.

فرشاة شعر، أو مشط واسع الأسنان.

مِقَصّ حادّ مخصّص؛ لقصّ الشّعر.

زجاجة رذاذ؛ لترطيب الشّعر، إذا لَزِمَ الأمر.



طريقة القص:

ابدإي بغسل شعركِ أو رشّه بالماء باستخدام زجاجة الرّذاذ.

مشّطي الشعر للتخلّص من التشابُك بالمشط واسع الأسنان.

خذي خصلة رفيعة من الشعر وأبعدي بقيّة الشّعر بتثبيته بالملقط (كليبس) أو ربطة الشعر.

امسكي الخصلة من جذورها بين الإصبعين (السّبابة والوسطى).

دعي الأصابع تنزلق نحو الأسفل، مع شدّها على الخصلة؛ حتى الوصول إلى 1 إنش من طرف الخصلة.

ادفعي الخصلة نحو الأمام؛ لرؤيتها، مع الإبقاء على الأصابع ثابتة في مكانها.

قصّي 1-2 إنش من طرف الشّعر، مع الحفاظ على استقامة اتجاه قصّ المقص.

كرّري الخطوات السابقة على بقيّة الشعر.

تابعي المزيد: منقوع المحلب لتطويل الشعر قبل انتهاء الحجر الصحي

Advertisements

نصائح عند قصّ الشعر

قص أطراف الشعر

اغسلي شعركِ وضعي البلسم ومشطيه لإزالة جميع التشابكات منه.

حدّدي الطول الملائم للشعر المُبلل قبل قصّة؛ إذ يُمكن أن ينكمش بعد جفافه.

جهّزي الأدوات اللّازمة لقصّ الشعر: المقصّ والمشط ومشابك الشعر.

من الأفضر إجراء تجربة قصّ الشعر على شعرٍ صناعيٍ، قبل قصّ الشعر الطبيعيّ؛ لتلافي الخطأ.

تُتبع طريقة تقسيم الشعر لسبعة أقسام، وهي: مُقدمة الشعر، الجزء الأيمن، والأيسر العلوي من الشعر، والأيسر السُفلي من الشعر، والجهة اليُمنى واليُسرى من الشعر.ابدإي بقص الشعر بطريقة بطيئة ولمرة واحدة لكل جزء.

تابعي المزيد: كيف أقص شعري مدرج خلال الحجر المنزلي؟