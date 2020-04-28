أفضل وصفة للتخلص من الرؤوس السوداء في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:49 مساءً - إذا كنت من صاحبات البشرة التي تتعرض بكثرة للإصابة بالرؤوس السوداء، فلا شك أنك بحاجة الى التخلص من هذه المشكلة كي لا تتفاقم خلال شهر رمضان، وكي تحصلي على إطلالة مشرقة ووجه متوهج خال من الشوائب. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى كيفية تحضير أفضل خلطة للتخلص من الرؤوس السوداء خلال الصوم، بطرق سهلة وسريعة.



وصفة الشاي الأخضر

وصفة الشاي الأخضر



ضعي ظرفاً من الشاي الأخضر في كوب من الماء المغلي، ثم أزيلي ظرف الشاي من الماء وضعيه في الثلاجة حتى يبرد. بعدها، مرّري الظرف على أنحاء بشرة وجهك كافة لمرات عدة. فالشاي الأخضر هو إحدى أكثر المواد المضادة للأكسدة التي تنظف البشرة وتخلصها من الرؤوس السوداء، إضافة الى أنه يحقق التوازن في إنتاج زيوت البشرة.

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وصفة زيت جوز الهند والسكر

وصفة زيت جوز الهند والسكر



اخلطي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقتين صغيرتين من السكر. من ثم، دلّكي بشرة وجهك بهذا الخليط لمدة دقيقتين واتركيه لمدة عشر دقائق حتى تمتصه البشرة جيداً. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الفاترة. فالسكر يعمل على تقشير البشرة وتنظيفها بعمق وإزالة الرؤوس السوداء. أما جوز الهند زيت فيرطب البشرة ويعمل على توحيد لونها.

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وصفة عصير الليمون والنشا

وصفة عصير الليمون والنشا



اخلطي ملعقة كبيرة من النشا مع قليل من عصير الليمون الطازج. من ثم، ضعي الخليط على فوطة قطنية ناعمة وافركي بها بشرة وجهك بلطف وبحركات دائرية، وذلك لمدة خمس دقائق. بعدها، اشطفي وجهك بالمياه الدافئة. إشارة الى أن هذه الخلطة تنظف البشرة من الدهون المتراكمة في المسامات، وتزيل الرؤوس السوداء والخلايا الميتة، وتعيد الى البشرة نضارتها.



نصائح لتجنّب الإصابة بالرؤوس السوداء

نصائح لتجنّب الإصابة بالرؤوس السوداء



- اختاري الغسول الملائم لبشرتك ولا تنظفيها أبداً بالصابون العادي، فهو يترك رواسب على البشرة تؤدي على المدى البعيد الى ظهور الرؤوس السوداء والبثور.

- من الضروري أن تقومي بتنظيف بشرتك يومياً في الصباح وعند المساء، إذ ثمة شوائب غير مرئية تضرّ بالبشرة وتسبب في ظهور الكثير من الشوائب، من بينها الرؤوس السوداء.

- أقصدي من حين الى آخر متخصصاً في التجميل ليقوم بتنظيف عميق لبشرتك.

- عند تنظيف بشرتك، استخدمي الماء الفاتر بدلاً من الماء البارد جداً أو الساخن جداً.

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