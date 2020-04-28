نقشات وطبعات لا غنى عنها ضمن اتجاهات ربيع 2020 من أهم الدور العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:49 مساءً - مع عودة موسم ربيع 2020 تعود اتجاهات موضة النقشات والطبعات؛ لتسيطر من جديد على منصات عروض أهم الدور العالمية بألوانها الفرحة ورسوماتها وأساليبها العصرية المتجددة في كل موسم.

ومن خلال متابعتنا لاتجاهات موضة ربيع 2020، لاحظنا أن العديد من المصممين اختاروا الابتعاد عن أسلوب المزج mix & match بين الأنماط التي كانت رائجة بقوة في الموسم الماضي؛ ففي الوقت الذي جاءت به النقشات والطبعات شبيهة بعض الشيء بما تضمنته المجموعات الماضية إلا أن تصاميمها ظهرت لموسم ربيع 2020 بطريقة أكثر أناقة وشياكة.

فستان بنقشات قوس قزح من ديور Dior

فما أبرز النقشات والطبعات الرائجة ضمن اتجاهات موسم ربيع 2020؟ نضع اليوم بين يديك مجموعة من الأزياء بالنقشات التي لا يمكنك أن تستغني عنها في خزانتك هذا الموسم لإطلالة منعشة، مفعمة بالحيوية والألوان.

نقشات وطبعات أساسية ضمن اتجاهات موضة ربيع 2020

نقشات قوس قزح لربيع 2020

كنزة من باكو رابان Paco Rabanne بنقشات قوس القزح



لموسم ربيع 2020، استوحى مصممو أهم الدور العالمية بعضاً من أزيائهم من ألوان ونقشات قوس القزح، فظهر ذلك جلياً على منصات العروض مضيفاً لمسة من المرح والحيوية على الإطلالة بالأخص لدى ديور Dior وباكو رابان Paco Rabanne. فهذه النقشات بالفعل تضفي نوعاً من السعادة على شخصية المرأة؛ إذا ما ارتدتها هذا الربيع.

نسقي الأزياء بنقشات قوس قزح مع إكسسوارات أحادية اللون متناسقة ذلك لعدم المبالغة في الإطلالة.

تطريزات الورود لربيع 2020

قفطان بتطريزات الورود من ديور Dior



بدت الأزياء المزركشة بتطريزات الورود وكأنها صيحة جديدة كلياً ضمن اتجاهات موسم ربيع 2020، ذلك لأنها تتطلب درجة عالية من الحرفية عند مقارنتها مع غيرها من النقشات والطبعات.

ولأننا في موسم الربيع فكان لا بد من ظهور الفساتين والأزياء المزركشة بتطريزات الورود البارزة على منصات أهم الدور العالمية ضمن أسابيع الموضة الأربعة.

وقد لفتتنا جداً تطريزات الورود الملونة على قفطان باللون العاجي من مجموعة ديور Dior لربيع 2020.. حيث تعد هذه الإطلالة مثالية لسهرات رمضان 2020 بالأخص إذا ما تم تنسيقها مع صندل ذهبي بكعب وحقيبة كلاتش فاخرة.

وكذلك رصدنا تطريزات الورود بأسلوب مسائي أكثر فخامة من خلال فستان راق من مجموعة مارك جايكوبس Marc Jacobs لربيع 2020.

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نقشات البولكا لربيع 2020

فستان بولكا طويل من ساكاي Sacai



من الصحيح أن بعضاً من نقشات وطبعات موضة موسم ربيع 2020 جاءت غريبة وغير اعتيادية بعض الشيء، إلا أن نقشات البولكا Polka Dots ظهرت صيفية بامتياز.

وقد رصدناها ذات أسلوب ريترو Retro مفعم بالأنوثة من خلال فستان من علامة كارولينا هيريرا Carolina Herrera باللون الأبيض مع نقشات بولكا باللون الأسود.

أما إذا كنت في صدد البحث عن قطعة بنقشات البولكا مناسبة لشهر رمضان 2020، يمكنك إذا اختيار الفستان الأسود بالبولكا الأبيض من علامة ساكلي Sacai، حيث يمكنك ارتداء leggings وتوب تحته لإطلالة أكثر موديست ومحتشمة.

نقشات التقليمات لربيع 2020

فستان بالتقليمات من لويس فويتون Louis Vuitton



لأنه لا يمكن لموسم الربيع والصيف أن يخلو من موضة التقليمات، لاحظنا عودة هذا الاتجاه من جديد إلى ساحة الموضة العالمية بألوان متعددة صيفية حتى أقصى الحدود.

أيقظت فينا موضة التقليمات الأفقية التي رأيناها ضمن مجموعة مارك جايكوبس Marc Jacobs لربيع 2020 عشقنا لسبيعينيات القرن الماضي، فظهرت على البولو والجمبسوت بتصاميم خطوط عريضة ورقيقة.

إذا كنت من ذوات الأجسام الممتلئة ننصحك بالابتعاد عن التقليمات الأفقية لتفادي الظهور بإطلالة أضخم.

أما موضة التقليمات لدى لويس فويتون Louis Vuitton فقد ظهرت على غرار ملابس البحارة، مذكرة إيانا بالبحر والشمس طقس الصيف الرائع.