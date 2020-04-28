عبايات سوداء بتصاميم فاخرة من جمال النجادة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:49 مساءً - تعتمد جمال النجادة على العبايات السوداء بمختلف إطلالاتها، وتميزها بالنقوش الملونة لتضفي عليها طابعًا حيويًّا وفريدًا من نوعه، ومن أبرز إطلالاتها بالعباية جمعنا لكِ هذه الخيارات.



عبايات سوداء بنقوش ذهبية

عبايات من جمال النجادة



تفضِّل جمال ارتداء العبايات السوداء المُكملة بالذهبي، وكان من أبرز خياراتها عباية سوداء مزينة من الخلف بخطوط بيضاء ومرسومة بالذهبي والأبيض بشكل ناعم، وارتدت عباية مرسومة بالفراشات الضخمة وأوراق الشجر الذهبية، وظهرت بعباية مزينة في الجيوب ومن الأسفل بالذهبي، وأطلت بعباية سوداء تكسوها الرسومات الذهبية الضخمة.

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عبايات مذهلة مزينة بالأبيض

عبايات من جمال النجادة



تعتمد دور الموضة على إنتاج العبايات السوداء المزينة بالأبيض لمظهر حيادي، أو المزينة بالأبيض وألوان أخرى، وقد تألقت جمال بعباية سوداء مزينة بنقوش بيضاء وخضراء، وتزينت بعبايه سوداء مزينة برسمة باللونين الأبيض والكحلي في المنتصف، وزينت في منتصف الجزء العلوي باللون البرتقالي، كما اختارت عبايه مزينة بالأبيض والبرتقالي، وتجملت بعبايه مصممة باللون الأخضر في الأطراف، وبالأبيض في أحد أجزاء العباية.

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