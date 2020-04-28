الحقائب الكبيرة موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:49 مساءً - في المواسم القليلة الماضية، كانت الحقيبة الصغيرة ترند، ولكن هذا المفهوم تغيّر في فصل الربيع الحالي. وفقًا لمدرجات أسابيع الموضة في نيويورك، ميلانو، لندن، وباريس ستعود الحقائب الكبيرة بقوّة، وتعود معها حقائب حقبة التسعينيات، ونشهد أيضًا تجديداّ لحقائب برادا النايلون، وحقائب الخرز من فندي، الدنيم من شانيل، ومجموعة كاملة من المفاجآت الصغيرة الجميلة الأخرى. تسوّقي المميزات من الموسم الجديد أدناه، وكوني متحمسة للحصول على مساحة أكبر من مجرد سماعات AirPods.

الحقائب الترند لهذا العام

الحقائب الدائرية ترند

الحقائب الكبيرة إذا هي موضة 2020، ولكن هذه الحقائب ذات موديلات متنوعة وجديدة على الشكل التالي: حقائب مزيّنة بسلسلة، حقائب متعددة الجيوب، حقائب ضخمة جداَ، حقائب بمقابض من الخيزران، وحقائب منتفخة، وحقائب بأربطة حبال، وحقائب الدنيم، والخرز، والحقائب الدائرية، والحقائب بالاشكال الهندسية، والمخططة، والحقائب الجلدية المبطذنة من جميع الأحجام والألوان كلّها كانت على مدرجات أسابيع الموضة، من ألكسندر ماكوين وبربري إلى إيه دبليو كيه. الوضع أضفى إلى هذا النمط الكلاسيكي جوًا من الرقيّ على أي حقيبة كروس، أو حقيبة تختارينها لموسم 2020. مثل معظم الأشياء في الموضة، يصبح ما هو جديداً في النهاية جديدًا مرة أخرى، وستحظى الأكسسوارات الجلدية المبطنة بلحظتها هذا العام. سواءً كنتِ في نهاية المطاف تختارين واحدة من أمثال شانيل (قامت Coco Chanel لأول مرة بإنشاء حقيبة يدها الجلدية المبطنة 2.55 في عام 1955)، وهو خيار خالد، أو من مصممين جدد آخرين أكثر عصرية، فمن المؤكد أنّ هذا النمط سيدوم لك أوقات الحياة.

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الحقائب الكبيرة الحمراء

الحقيبة الكبيرة الحمراء ترند



الحقائب الحمراء الكبيرة ترند في ربيع وصيف 2020. لا شكّ أنّ اختيار حقيبة حمراء يضيف لونًا خاصًا على الملابس، ويأخذ إطلالتك البسيطة إلى مستوى عالٍ من الأناقة. هناك العديد من نغمات الأحمر المختلفة للاختيار من بينها. يمكنك اختيار الأحمر الناري المشرق أو شيء أكثر دقة مثل oxblood أو ما بينهما، أو حقيبة حمراء تتضمن الكثير من اللون الأبيض، وستحصلين على اللون الوردي الفاتح أو الفوشيا، وهو أيضًا نسخة من اللون الأحمر ومتعدد الاستخدامات.

وما رأيكِ بحقيبة معدنية حمراء كبيرة، وحقيبة ظهر حمراء، و LV باللون الأحمر؟ الكثير من الفاشينيستات والانفلونسرز يعتمدن الحقائب الحمراء حتى في الغالب كقطع كلاسيكية. لهذه الحقيبة عدة استخدامات، أكثر بكثير مما كنتِ تعتقدين أنّها ستكون عندما اشتريتيها. الكثير من البلوغرز شرحن عن استخدام الحقيبة لأكثر من عام، مع قدرتهن على تنسيقها مع كل شيء إرتدينه تقريبًا خلال تلك الفترة الزمنية.

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