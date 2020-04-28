إطلالات عصرية بالتوربان للمحجبات في ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:49 مساءً - أصبح التوربان قطعة أساسية في خزانة أغلب الفتيات المحجبات، فطرق تنسيقه العديدة التي تناسب جميع أوقات اليوم ومُختلف الإطلالات، جعل منه موضة رائجة بشكل كبير بين المحجبات.

وتوجد العديد من أشكال التوربان، التي يمكنك تنسيقها بطرق مختلفة، إضافة إلى إمكانية عمل أشكال متنوعة للتوربان باستخدام الطرحة العادية.



وللتعرف على طرق اعتماد إطلالات عصرية بالتوربان للمحجبات، نقدم لكِ 5 إطلالات مختلفة للتوربان لموسم ربيع وصيف 2020

التوربان ذو الفيونكة الكبيرة

لفات توربان للمحجبات



إذا أردتي الظهور بإطلالة مختلفة ومُميزة، يمكنكِ اعتماد التوربان ذو الفيونكة الكبيرة التي تظهر في مُقدمة الرأس، وهو التوربان الذي يناسب الفتيات ذوات الوجه الصغير أو الوجه غير المُمتلئ.

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لفات توربان للمحجبات



وفي حال كنتِ تُفضلين اعتماد توربان الفيونكة ولكن بشكل أكثر بساطة، يمكنكِ اعتماد هذا التوربان ذو الفيونكة الرفيعة والصغيرة، أو استخدام طرحة قصيرة ملونة وربط أطرافها على شكل فيونكة صغيرة.

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التوربان ذو الكعكة الدائرية

لفات توربان للمحجبات



لإطلالة عصرية بالتوربان، يمكنكِ استخدام طرحة من القطن أو الساتان، وجمع أطرافها على مقدمة الرأس مع لف الأطراف بطريقة دائرية لتشكيل كعكة كبيرة على مُقدمة الرأس.

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التوربان الدائري مع العُقدة الجانبية

لفات توربان للمحجبات



اعتادت أغلب الفتيات على اعتماد التوربان الدائري بدون عقدة، ولكن إذا أرتدي اعتماده بطريقة عصرية ومختلفة، يمكنك جمع طرفي الطرحة كما هو مُوضح بالصورة على جانبي الرأس، وعقدهما معاً، للظهور بإطلالة أنيقة ومُميزة.

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التوربان الكشكش

لفات توربان للمحجبات



ومن أجمل الإطلالات العصرية بالتوربان للمحجبات، الإطلالة التي تعتمد على التوربان الكشكش، فهذا التصميم من التوربان يتمتع بالأناقة والاختلاف، ويناسب مُختلف الإطلالات سواء بتنسيقه مع ملابس كاجوال في الصباح، أو مع ملابس فورمال أو سواريه في المساء.