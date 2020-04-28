صيحات موضة القفاطين والجلابيات للأمسيات الرمضانية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:49 مساءً - برزت القفاطين والجلابيات الفاخرة خلال عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 ، لا سيما المزدانة بالتطريز ما يجعل منها خيارات رائعة لكشخة أمسيات شهر رمضان.



قفاطين لكشخة رمضان

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الخليج 365 تستعرض لكِ أحدث موديلات قفاطين وجلابيات ، شاهديها واختاري منها ما يناسبك

قفاطين وجلابيات ماركات موضة ربيع 2020 لكشخة رمضان











قفاطين وجلابيات مطرزة موضة 2020

Elie Saab



برعت كبريات الدور العالمية في ابتكار موديلات منوعة من القفاطين والجلابيات المحبوكه بالتطريز المتقن والفاخر، قدم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab قفاطين A line تميزت بكسرات البليسيه والتطريز الذي يزين الكتفين كما أحببنا الجلابيات السوداء المطرزة من الأمام من توقيع ماركة ماري كاترانتزو Mary Katrantzou، احرصي على تنسيقها مع كلاتش بلون معدني يتناغم مع ألوان طلتك ولكن من دون تطريز حتى لا تفسدي أناقتك وانتعلي حذاء من نفس اللون.





قفاطين وجلابيات مطبعة موضة الموسم

حظيت القفاطين المطبعة بإهتمام أشهر المصممين وفي مقدمتهم بادجلي ميشكا Badgley Mischka ودولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، لائمي هذه التصاميم مع أحذية مدببة بكعب رفيع وحقائب كلاتش صغيرة وتجنبي تمامًا إرتداء القلادات.

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قفاطين وجلابيات براقة ماركات عالمية



valentino





سعيًا لإرضاء زبوناتهم قدمت دور الأزياء العالمية مجموعة من القفاطين التي تناسب السهرة تميزت بالخامات اللامعة، رصدنا تصاميم فائقة الأناقة لدى أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta وسيمون روشا Simone Rocha وفالنتينو Valentino، جربي تنسيق هذه التصاميم مع حقيبة كلاتش مزودة بسلسال ذهبي وانتعلي صندال بكعب عالي عريض.





قفاطين وجلابيات ناعمة آخر موضة

زخرت مجموعات ربيع وصيف 2020 بتصاميم فائقة النعومة من القفاطين والجلابيات، أغلبها جاء من دون تطريز، لفتنا الجلباب الأحمر الطويل من مجموعة براندون ماكسويل Brandon Maxwell كما أعجبنا القفطان الوردي الفاتح منفوخ الكمين المزين بتطريز حول الصدر من مجموعة دينيس باسو Dennis Basso والقفطان الأسود المزدان حول المعصم بالريش الناعم من Vivetta، نسقي هذه الموديلات مع حقائب مطرزة أو مطبعة شرط أن تكون بألوان تتناغم مع اللون الأساسي لإطلالتك.









قفاطين باللون الواحد للقصيرات

Maison Rabih Kayrouz



اكتظت مدرجات العروض بتصميمات فاخرة من القفاطين المصممة بلون واحد وخالية من أي طبعات، أحببنا الموديلات ذات الألوان الصارخة التي تألقت بها عارضات مارك جاكوبز Marc Jacobs وميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz و براندون ماكسويل Brandon Maxwell، تساعد الإطلالة ذات اللون الواحد في إطالة القامة.





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