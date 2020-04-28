إطلالات بسيطة للشباب من زيد السويداء

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:49 مساءً - يُعتبر زيد السويداء من أكثر المشاهير السعوديين اهتمامًا بالأناقة والأزياء، لذا جمعنا لكم من وحيه عدة إطلالات مناسبة للرجل بتنسيقات بسيطة يمكن وجودها في خزانة أي رجل.
تنسيقات شبابية مناسبة لفصل الصيف
لفصل الصيف، يتزين زيد ببنطلونات الجينز الأسود والأزرق مع التيشيرتات الملونة بأنواعها، والأحذية الرياضية السوداء والبيضاء مع الأساور البسيطة والساعات الفضية.
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إطلالات أنيقة مناسبة للشتاء
لفصل الشتاء، يظهر زيد ببنطلونات الجينز المنوعة، أو بنطال القطن الأزرق مع البلوڤرات البسيطة باللون الرمادي أو الأصفر أو الأسود، والمعطف الأزرق والأسود، كما اختار في إطلالة أنيقة بنطالًا وقميصًا يكسوهما اللون الأسود مع معطف طويل بكاروهات سوداء، ولزي شبابي تجمَّل ببنطال وبلوڤر مزيَّنين بالبرتقالي والرمادي.
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