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كمامات من جلود الثعابين تثير ضجة في أمريكا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

راجت سوق الكمامات على نطاق واسع بعد تفشي جائحة فيروس حول العالم، وظهرت العديد من التصميمات التي اسم بعضها بالطرافة، إلا أنه انتشرت في الآونة الأخيرة كمامات صنعت من جلد الثعابين في الولايات المتحدة الأمريكية.

 الأمر أثار ردود فعل متباينة بشأن الإقدام على هذه الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي وباء كورونا.

بريان وود، مالك شركة “All American Gator” لصناعة منتجات من جلود الثعابين قال وفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن موقع “يو إس نيوز” الأمريكي: سيتعين على الناس تغطية وجوههم هذه الأيام، ولسوء الحظ، قد يستمر الوضع لفترة أطول مما كنا نتخيل.. بعض الناس يريدون الظهور بأزياء مميزة حتى خلال فترة تفشي الوباء، لذلك أريد أن أقدم لهم خيارات.

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الكمامات الجديدة مصنوعة من جلد ثعبان يسمى “الثعبان البورمي”، وهو نوع من الثعابين المعروفة بشراستها في الغابات التي تنتشر فيها.

الخبراء يقولون إن قناع الوجه المصنوع من جلد الثعبان لا يوفر حماية مقارنة مع الكمامات العادية الأخرى، لكن سعره يفوق بالطبع أسعار الكمامات الأخرى، وأن تصميم الكمامات بمثل هذه المواد قد يكون غير صحي على الإطلاق.

وود يقول إنه يجري محادثات مع موردي فلاتر ويفكر في استخدام القماش في الأقنعة الجلدية التي ينتجها، لتوفير مزيد من الوقاية.. موضحا أن بعض الأقنعة قد تأتي مع نظام ترشيح، مثل القناع الطبي N95، الذي يمنع الجسيمات الصغيرة جدا المحمولة جوا من الدخول إلى الجهاز التنفسي للإنسان، ويستخدمه العاملون في القطاع الطبي حاليا.

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