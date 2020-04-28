على مائدة رمضان.. طريقة عمل صينية الكوسة باللحمة المفرومة

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تبحث العديد من ربات البيوت، عن طرق سهلة لإعداد أطعمة ذات مذاق طيب ومميز على مائدة رمضان، من بينها صينية الكوسة باللحمة المفرومة، ذات الشعبية الكبيرة بين الأسر المصرية والعربية.
وفيما يلي، خطوات تحضير صينية الكوسة باللحمة المفرومة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير الكوسة باللحمة المفرومة
لحمة مفرومة
كوسة
ثوم
بصل
سمن
قرفة مطحونة
فلفل أسود
زنجبيل بودرة
عصير طماطم
ملح
طريقة تحضير الكوسة باللحمة المفرومة
- خلط اللحم مع البصل في طاسة بها سمن.
- إضافة الملح والقرفة والزنجبيل والفلفل الأسود مع اللحم.
-خلط الكوسة المقطعة مع عصير الطماطم.
- إضافة الثوم المفروم قرب تمام النضج.
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