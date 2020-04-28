مسكرة وريحتها وحشة.. مواصفات لحم الحمير بعد ضبطها بمطاعم في حلوان

جدل واسع حول طبيعة اللحوم التي تقدمها 3 مطاعم بمنطقة المعصرة في حلوان، حسمتها النيابة، بإعلانها أنها "لحوم حمير"، موجهة لهم تهمة الغش التجاري، وسط تساؤلات على مواصفات تلك "اللحوم المغشوشة".
الدكتورة نادين العمروسي الطبيبة البيطرية، توضح مواصفات لحم الحمير لـ"هن"، قائلة إنها تتميز بالرائحة الكريهة الفذة، و"اللي يأكلوها يحس إن طعمها مسكر"، مضيفة أن لونها يميل إلى البني القاتم، فضلا عن وضوح خطوط الألياف والعضلات بها.
وتابعت الطبيبة البيطرية، أن لحوم الحمير تكون خالية تماما من "الدِهن"، على عكس اللحوم البقرية ذات اللون الأحمر والدهون الصفراء، أو لحوم الجاموس التي تتميز باللون الأحمر القاتم، والدهون البيضاء.
وتشير إلى أنه على الرغم من رائحتها المقززة إلى أنه لا يمكن التعرف عليها في حالة خلطها بالملح والتوابل والبهارات، مع بعض قطع اللحوم الحمراء.
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