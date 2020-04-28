"أكلات هتخليك فرفوش".. أطعمة تساعد على محاربة الاكئتاب بدون أدوية

الإصابة بالاكئتاب وعدم القدرة على الشعور بالسعادة لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى اللجوء لأدوية للتخلص من الاكتئاب، إلا أن دراسات أكدت أن بعض الأنظمة الغذائية قد تمنع أو تقلل من حدة الاكتئاب دون الحاجة إلى عقاقير.

وتقول ليزا موسكوني، من كلية طب "وايل كورنيل": "إن النظام الغذائي الصحيح قد يمنح الدماغ المزيد مما يحتاجه لتجنب الاكتئاب، أو حتى لعلاجه بمجرد أن يبدأ"، نقلا عن "روسيا اليوم".

وهناك العديد من العوامل المختلفة التي تسهم في الاكتئاب، بعضها خارج عن إرادتنا، مثل سبب وراثي أو حدث صادم في الحياة، لكن الأطعمة التي نختار تناولها يمكن أن تلعب دورا أيضا.

ولأن الطعام يمكن أن يؤثر على بعض المواد الكيميائية في الدماغ، مثل السيروتونين، التي تساعد على تنظيم المزاج، وينتج 95% من السيروتونين في الجهاز الهضمي، لذا، فمن المنطقي أن ما تأكله قد يؤثر على مزاجك.

ويُعتقد أن النظام الغذائي المتوسطي فعال ضد محاربة الاكتئاب لأنه غني بالأطعمة المضادة للالتهابات مثل الخضروات الورقية والأسماك، بينما يقلل أيضا من الأطعمة المصنعة التي يمكن أن تسبب الالتهاب.

ولا تزال كيفية مساهمة الالتهاب بقوة في الاكتئاب غير واضحة، لكن بعض الدراسات، تشير إلى أن إبقاء الالتهاب بعيدا من خلال النظام الغذائي قد يساعد في منع الاكتئاب.

أطعمة يمكن أن تساعد في تخفيف الاكتئاب

وتقول "موسكوني" إن الدماغ يحتاج إلى مغذيات معينة لإنتاج المواد الكيميائية المستخدمة لتنظيم المشاعر. وتتضمن بعض هذه الأطعمة والعناصر الغذائية المفيدة ما يلي:

- الأسماك الصغيرة الزيتية (مثل سمك السلمون والأنشوجة والسردين): جميع هذه الأسماك غنية بأحماض "أوميجا 3" الدهنية، وهو نوع من الدهون ثبت أنه يقلل من شدة أعراض الاكتئاب عن طريق تقليل الالتهاب.

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- الديك الرومي: تناول الديك الرومي يوفر التربتوفان، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم لإنتاج السيروتونين.

- الكاكاو: يمكن لمركبات معينة مثل الفلافانول والبروسيانيدين، الموجودة في الكاكاو في الشوكولاتة الداكنة، تقليل الالتهاب في الجسم.

- الفواكه والخضروات: يمكن أن يكون تناول الأطعمة مثل الفواكه والخضروات من أقوى الطرق لمحاربة الالتهاب لاحتوائها على مضادات الأكسدة والمركبات التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الالتهاب.

وفيما يلي بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة: الجوز، التوت، الرمان، الشوكولاتة الداكنة، القهوة والشاي الأخضر، أعشاب مثل النعناع والأوريجانو.

- أطعمة غنية بالبروبيوتيك: هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية عمل البروبيوتيك مع الأمراض المختلفة. لكن ما وجده الباحثون هو أن الأطعمة الغنية بحمض البروبيوتيك مثل الزبادي ومخلل الملفوف تحتوي على بكتيريا حية مفيدة في موازنة بكتيريا الأمعاء، وهذا مهم عندما يتعلق الأمر بالاكتئاب لأن هذه البكتيريا يمكن أن تنتج موادا كيميائية تنظم المزاج، مثل السيروتونين وحمض جاما أمينوبوتيريك (GABA).