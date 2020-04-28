"القومي للإدارة": 100 سيدة أفريقية في ندوة "أونلاين" لتدريب القيادات اليوم

يطلق المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، أولى ندواته ضمن سلسلة الندوات التي يقدمها المعهد عبر شبكة الإنترنت، بمشاركة 50 سيدة أفريقية من خريجات برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية، الذي انعقد في يناير الماضي.

الندوة "أونلاين" بمشاركة 50 سيدة أفريقية

وأكدت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن سلسلة الندوات تأتي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان "القيادة في زمن الأزمات"، متابعة أن تلك الأنشطة التدريبية الإلكترونية تأتي استكمالًا لجهود التدريب التى يقدمها المعهد للأشقاء بالقارة الأفريقية من خلال شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا "تنمية"، والتي أطلقها المعهد القومي للإدارة، في أبريل من العام الماضي، وصدقت عليها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن المعهد كان له السبق في إعداد البرامج التدريبية وتقديمها إلكترونيًا عن بعد للمتدربين المصريين داخل الجهاز الإداري للدولة وخارجه، منذ بداية الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن خطتة المتكاملة للتعليم الرقمي، وبما يتسق وحزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية حفاظًا على المتدربين.

Advertisements

وأوضحت أن السلسة تأتي كذلك في إطار دور المعهد لثقل المهارات العملية المختلفة وإتاحة الفرص المتميزة للتعلم والتدريب التفاعلي عن بعد في ظل المتغيرات العالمية الجديدة.

وأكدت حنان رزق مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا "تنمية"، أن هذه السلسلة التدريبية الجديدة تأتي تزامناً مع احتفال المعهد القومي للإدارة بمرور عام على إطلاق شبكة التدريب الأفريقية بشرم الشيخ عام 2019، لتسهم في إمداد القادة الأفارقة بالمهارات القيادية الجديدة التي تتطلبها المرحلة الراهنة، خاصة في ظل تحديات العمل من المنزل وقيادة فرق العمل عن بعد.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للإدارة، كان قد عقد برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في يناير الماضي، بمشاركة 100 سيدة أفريقية من 45 دولة ممن يتقلدن مناصب رفيعة بدولهن في المؤسسات الحكومية الأفريقية المختلفة، واستمر البرنامج على مدار 12 يومًا.