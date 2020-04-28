الامارات | إنتحار طبيبة أميركية بارزة بسبب " كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتحار طبيبة أميركية بارزة بسبب " كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتحرت طبيبة أميركية بارزة في مدينة نيويورك، كانت تعمل في الصفوف الأمامية في الحرب التي تخوضها البلاد من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا. وقالت الشرطة إن الطبيبة لورنا برين، التي كانت تعمل مديرة لقسم الطوارئ في مستشفى نيويورك-رسبيتيريان ألين في مانهاتن، توفيت متأثرة بإصابات ألحقتها بنفسها. وقال الطبيب فيليب برين، والد الطبيبة ويبلغ من العمر 49 عاما، لصحيفة نيويورك تايمز: "كانت تسعى إلى أداء عملها وماتت".

وأضاف أن لورنا برين كانت قد أصيبت بفيروس كورونا أثناء عملها وعادت إلى ممارسة العمل بعد نحو أسبوع ونصف من التعافي.

وأضاف أن ابنته، في آخر حديث بينهما، بدت "منعزلة" وأخبرته كيف يموت المرضى بفيروس كورونا (كوفيد 19) قبل حتى نقلهم من سيارات الإسعاف.

وبجسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" : قالت قائدة الشرطة، راشال براكني: "إن الأطباء المتخصصين في الرعاية الصحية في الصفوف الأمامية والمستجيبين الأوائل ليست لديهم حصانة من الآثار العقلية أو الجسدية بسبب الوباء الحالي". وأضافت: "يعمل هؤلاء المتخصصون يوميا في ظل أكثر الظروف ضغطا على الأعصاب، وقد تسبب فيروس كورونا في ضغوط إضافية".

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