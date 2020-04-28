الامارات | مرض جديد يعتقد الباحثون ارتباطه بكورونا.. أطفال توفوا بسببه في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مرض جديد يعتقد الباحثون ارتباطه بكورونا.. أطفال توفوا بسببه في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الثلاثاء إن بعض الأطفال الذين لا يعانون من مشاكل صحية كبيرة توفوا جراء متلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ترتبط بمرض كوفيد-19.

ويحقق خبراء طبيون من إيطاليا وبريطانيا في احتمال وجود صلة بين جائحة فيروس كورونا المستجد، ومجموعات من الأمراض الالتهابية الشديدة لدى الأطفال الرضع الذين يصلون إلى المستشفيات وهم يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين.

وفي شمال إيطاليا وهي إحدى المناطق الأشد تضرراً من الجائحة في العالم لاحظ الأطباء توافد أعداد كبيرة بشكل غير معتاد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن تسع سنوات مصابين بحالات خطيرة لما يبدو أنه مرض كاواساكي الذي يشيع أكثر في أجزاء من آسيا.

وقال هانكوك لإذاعة «إل.بي.سي» «بعض الأطفال الذين ماتوا لا يعانون من مشاكل صحية كبيرة».

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وأضاف «هو مرض جديد نعتقد أنه ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا وكوفيد-19، لسنا متأكدين بنسبة 100% لأن بعض الذين أصيبوا به لم تثبت إصابتهم بالفيروس، لذلك نجري المزيد من البحث الآن لكن هو أمر يقلقنا».

وتابع «هو نادر، ورغم أنه خطير جداً على الأطفال الذين أصيبوا به فإن عدد الحالات قليل».

ومرض كاواساكي الذي لا يعرف سببه، عادة ما يصيب الأطفال دون الخامسة وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.

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