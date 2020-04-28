مجموعة "ماكس فاشن" لإطلالة عصرية في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في وقت يلتزم معظم سكان المنطقة بسياسة التباعد الاجتماعي، تزداد الحاجة للحصول على ملابس مريحة وأنيقة لارتدائها في المنزل. وتعتبر مجموعات الأزياء الجديدة من ماكس فاشن المقرر إطلاقها في أبريل مناسبة للتأمل وأوقات التعبد أثناء فترة الصوم، مع الحفاظ على الأناقة.

تحتفي ماكس فاشن بقيم رمضان المتمثلة في الاجتماعات العائلية المنزلية، عبر توفير الأزياء ذات القيمة العالية والتي يمكن شراؤها عبر الانترنت. توفر مجموعات Ramadan Ready وDusk to Dawn Spice n Nice ، الأزياء التي تمكنكم من الاحتفال بالأجواء الرمضانية المميزة بملابس العصرية توفر لمسة من الدفء والإيجابية إليكم والتي تتوافق مع العادات والتقاليد.

توفر مجموعة Ramadan Ready نوع من التألق والإشراق أثناء البقاء في المنزل خلال أيام رمضان، حيث يسيطر اللون الأصفر والذهبي على مجموعة الأزياء المخصصة للأطفال. فساتين تنبض بالحياة مع رسوم الأزهار للفتيات وقمصان بألوان الليمون الزاهية للأولاد. صدريات تويد وبنطلونات وشورتات بنمط تويد بلمسات بيضاء زرقاء ورمادية على القمصان التي تحافظ على أناقة الأطفال أثناءمكوثهم في المنزل. إكسسوارات وأحذية جذابة للفتيات بأشرطة ذهبية ودبابيس على شكل فراشة، وتاج ذهبي لتتويج أميرات المنزل.

تتجه السيدات في رمضان عادة لإرتداء الأزياء التي تتميز بالبساطة والأناقة بأنوثة طاغية. تتميز مجموعة Dusk to Dawn من ماكس فاش، بأنماط نباتية مدهشة تحاكي الأنوثة مع سراويل واسعة وأزياء علوية من الشيفون. تصاميم من الأقواس والزخارف، في مجموعة متواضعة ومتطورة غنية بالرسوم المميزة التي تحقق التوازن المثالي بين الأناقة والبساطة مع لوحة ألوان هادئة. ألبسة فضفاضة وأنيقة ومريحة بما يكفي لارتدائها خلال أيام الصوم الطويلة.

تعيد ماكس فاشن إحياء بساطة الأزياء في الشرق الأوسط حيث كانت الأسواق الصاخبة في المدن تعج بالبسط والأقمشة المزخرفة بالذهب. تقد مجموعة Spice n Nice، التي من المقرر إطلاقها قبل رمضا ، أزياء برسوم زهرية وعربية تراثي ، في لوحة ألوان بنية وذهبية مدعومة باللون الأحمر الياقوتي والخردلي. كما تضم المجموعة مجوهرات وإكسسوارات ملفتة للنظر مع شرابات زخرفية، مع مزيج من الأحزمة التقليدية والعصرية والأقراط المصنوعة من القماش.

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تقدم مجموعات ماكس فاشن في رمضان لمسة عصرية من الجمالية الخالدة للجيل الحديث، مع مجموعة متنوعة من الفساتين والقمصان والسراويل. تم تصميم الملابس خصيصاً لسكان الشرق الأوسط لتقديم أزياء عصرية تتناسب مع الأجواء الرمضانية.

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