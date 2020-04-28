نصائح المصمّمة صفاء الرويعي لاختيار الجلابيات والأزياء الرمضانية

صفاء الرويعي، مصممة أزياء بدأت مجالها في التصميم بالجلابيات، واعتمدت في تصميماتها على الفخامة والبساطة، ومع دخول شهر رمضان المبارك قدَّمَتْ لنا بعض النصائح لارتداء الجلابيات والأزياء الرمضانية.

بدايةً، ذكرت صفاء أن الأزياء الرمضانية دائمًا تتميز بالحشمة والبساطة والألوان الزاهية، وفي ظل الأزمة الراهنة التي نمرُّ بها، فأزياء رمضان ٢٠٢٠ لن تختلف كثيرًا عما سبق من البساطة والحشمة، إلى جانب إضافة الألوان الزاهية أكثر من السابق؛ تعبيرًا عن الأمل في تجاوُز الحالة التي نمرُّ بها. وأضافت الرويعي: "المرأة الخليجية تحب التجديد والتميز في جميع الأزياء والمناسبات، وفي رمضان خاصة؛ فهي تميل إلى عدم التكلف في التصميم، مع إدخال الذهب والخامات الخفيفة، أما المرأة العربية خارج نطاق الخليج فتختلف في أن تصميماتها تتجه إلى القفاطين أكثر، وتكون مصممة بالألوان الباردة، وعمومًا أنصح جميع النساء بالابتعاد عن التكلف، ولبس الملابس الخفيفة الناعمة؛ لأن رمضان شهر عبادة، ويجب أن تأخذ الملابس فيه نفس الطابع من البساطة والألوان الزاهية، كونه شهر خير، والألوان الزاهية تبهج النفس".

أزياء رمضانية من صفاء الرويعي

ولاختيار الجلابيات والأزياء الرمضانية، قدمت صفاء بعض النصائح بقولها: "الأزياء الرمضانية أصبحت الآن معروفة للكل، وتأخذ طابعًا واحدًا في بعض الأحيان، ويمكن أن نستفيد دائمًا من الجلابيات القديمة؛ بإضافة قطع ناعمة من الشيفون عليها، لإضفاء الجمال والسحر عليها، ومناسبتها لهذا الشهر، وارتداء الجلابيات ذات القصَّات المتنوعة بألوان زاهية. وعمومًا، دائمًا في رمضان يجب اختيار الخامات الخفيفة التي تضفي جمالًا على التصميم، وفي نفس الوقت تكون مناسِبة لأجواء رمضان التي تميل للحرارة، فنركِّز على الشيفون والكريب والأقطان، سواء السادة أو المشجرة، ويجب أن يكون التصميم ذا أكمام قصيرة، مع اعتماد القصَّات الواسعة ذات الطول المتوسط، ويكون ذلك بألوان زاهية، مثل الأبيض والفوشيا والأخضر والنيلي، وبنقوش ذهبية؛ للتمازُج بين البساطة والفخامة في التصميم، وتزيينها بالكلف ذات النهايات الصوفية بألوان زاهية، ويمكن اعتماد الأكسسوارات ذات الطول المتوسط على الصدر، سواء من الذهب أو الأكسسوار بطابع شعبي، مثل اللؤلؤ الذي يزيِّن الرقبة، والمعاضد الذهبية التي تُضفي جمالًا على التصميم". وختمت بقولها: "فكرتي لكولكشن ٢٠٢٠ القادم بإذن الله ستكون مستوحاة من قصص ألف ليلة وليلة، باستخدام الخامات المناسبة، وبإذن الله ستُعرض التصميمات بعد أن تنتهي هذه الأزمة".

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