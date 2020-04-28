ارتدي المعطف الكلاسيكي على طريقة النجمات

المعطف الكلاسيكي هو الموضة التي تتجدد في كل موسم, ورغم خطوطه التقليدية المعروفة إلا انه يبدو مختلفا دائما ويحمل بصمة وتوقيع ومزاج المرأة التي تلبسه , لأن إختيار اللون الخاص والخامة المناسبة وما يلبس تحته وما يكمله من إكسسوارات وأيضا الطول ونوع الأزرار والجيوب الخارجية هي إضافات تجعل منه موضة متجددة دائما .

نقدم لك مجموعة من المعاطف الكلاسيكة التي ترتديها نساء شهيرات طوعن هذا المعطف على طريقتهن الخاصة :

- الممثلة الفرنسية كلمانس بويزي اضافت بعض اللمسات الشبابية على معطفها من بيوبيري Burberry من خلال القميص الأبيض التي لبسته تحته ورفعت أكمامه إلى الأعلى بطريقة خاصة وأيضا باختيار القبعة السوداء ذات الحافة الضيقة والحذاء الأسود من Derby .

- الممثلة الأمريكية بليك ليفلي اختارت معطقا كلاسيكيا بلون الشوكولا ولكنه من الساتان هذه المرة . انها فكرة مبتكرة تحول هذا المعطف التقليدي إلى قطعة أنيقة تناسب مشاوير المساء خاصة مع الحزام الذي يحدد منطقة الخصر .. ما رأيك بها ؟

- النجمة إيما ستون اختارت معطفا بخطوط كلاسيكية من بيوبيري Burberry يتميز بالحافات السوداء التي تؤطره وبالجيوب المحددة باللون الأسود والتي تتناغم مع الأزرار السوداء الكبيرة التي تنتظم بصفين .

- حولت العارضة جيس هارت معطفها الكلاسيكي إلى قطعة تحمل روحها الشبابية المرحة عندما لبست معه سروال جينز ضيق جدا وطوقت رقبتها بهذا الإيشارب الصوفي الجميل .

- العارضة البريطانية اليكس تشنغ ارتأت ان تختارت هذه الطلة التي تمثل الأناقة البريطانية بامتياز .ان اللعب على ثنائية اللونين الأبيض والأسود واستخدام البروش الناعم مع حقيبة الكلاتش السوداء الجلدية قد حولت هذا المعطف إلى قطعة رسمية تناسب الدعوات النهارية وحفلات العمل .

- اختارت فيكتوريا بكم هذا المعطف الكلاسيكي من تصميم الياباني جيونيا واتانابي Junya Watanabe والذي يحمل كثيرا من اللمسات المعاصرة التي تتعلق بالطول والخامة ونوع الجيوب والأزرار مما يحوله إلى قطعة أقرب ما تكون إلى الفستان.

- حضرت آنا ونتر رئيسة تحرير مجلة فوغ الأميركية أو عرابة الموضة كما يطلق عليها إلى إحدى سباقات التنس في ويمبلدن وهي ترتدي هذا المعطف من تصميم مارك جاكوبس Marc Jacobs.ورغم كلاسيكة خطوطه إلا انه كان متميزا بلونه ونقوشه التي تضفي عليه كثيرا من الحداثة والمعاصرة .

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- العارضة بوبي ديليفنجن اختارت هذا المعطف الكلاسيكي بلون البيج المحايد من بيوبيري Burberry ولكنها انعشته بالتنورة الخضراء والبلوزة المخططة وأيضا بالحزام الجلدي وحذاء البلاتفورم.

- رغم كلاسيكية المعطف الذي اختارته إلا ان الطلة التي ظهرت بها النجمة البريطانية كاري ميولغان وهي تتجول في احد شوارع نيويورك تشي بكثير من التميز وتحمل بصمة معاصرة لا تخطأها عين .

- طوت المغنية ساندي غيرل اكمام معطفها الكلاسيكي كي تظهر لون البطانة الداخلية وتضفي على طلتها بعضا من الروح الشبابية والحيوية التي تتيمز بها .

- الممثلة الفرنسية ميلاني لوران اختارت معطفا كلاسيكيا لإحدى مشاويرها المسائية ولكن بعد ان أنعشته بمجموعة من العقود الملونة والحذاء الجلدي اللماع بالكعب العالي وأيضا بهذه البلوزة المسائية السوداء التي تنسجم مع بطانة المعطف الملونة .

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