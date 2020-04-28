7 عادات خاطئة تجنبيها أثناء إعداد الإفطار في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك الكثير من العادات الخاطئة التي يتبعها البعض من السيدات أثناء إعداد وطهي الطعام دون أن تدري، وقد ينتج عنها مشاكل صحية عديدة.

نقدم لكم هذه العادات التي يجب تجنبها أثناء إعداد الإفطار في رمضان، وفق ما نقل موقع "lifehack".

1- استخدام الفحم في شواء الطعام:

يجب أن يكون الشواء بواسطة الفحم مرتين إو ثلاثة في الشهر، لأن الإفراط في الشواء يزيد محتوي الكربون في الطعام، ما يتسبب في الإصابة بالأمراض السرطانية عند معظم الحالات التي تعاني أجسامهم من قلة المناعة.

لذا لا بد أن تنتبه ربة المنزل إلى أن الفحم المستخدم في الشواء وتطاير الشوائب السوداء ثم تلامس اللحوم والأطعمة يجعلها سامة، لذلك يفضل أن يكون اللحم مغطاة بشكل محكم.

2- تقشير الخضروات:

تحتوي قشور الخضروات على الألياف الغذائية والفيتامينات المهمة للجسم، لذلك عند تقشير الخضروات، مثل الجزر والخيار من أجل الطهي، تفقد قيمتها الغذائية.

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3- قلي الطعام في زيت كثير:

يؤدي القلي في كمية كبيرة من الزيت والسمن إلى تكون دهون في الجسم، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ما يتسبب في زيادة مستوى الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر، لذلك يجب عدم الإفراط في استخدام الزيوت والسمن أثناء اعداد الطعام.

4- الإكثار من التوابل:

لا يفضل الإكثار من التوابل أثناء عملية الطهي، نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الصوديوم، التي تؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، مما يجعل الطعام غير صحي.

5- الإكثار من الصلصة:

أثناء طهي الطعام تضيف بعض السيدات الصلصة على الطعام، وتحتوي الصلصة على المزيد من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

6- الإكثار من الأملاح:

يؤدي الإكثار من وضع الملح في الطعام، إلى الإصابة بأمراض الكلى والحصوات والأملاح الزائدة في الجسم.

7-تخزين الطعام الساخن في الثلاجة:

لا يجب حفظ الطعام الساخن في الثلاجة، لأن قد ينتج عن ذلك تكوين البكتيريا الضارة التي تسبب أمراض في المعدة، لذلك من الأفضل الانتظار حتى يبرد الطعام ثم حفظه في عبوات محكمة الغلق.