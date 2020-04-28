بعد تسمم 5 آلاف إيراني.. هذا ما يفعله شرب "الكحول" في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

أكد مستشار الصحة الإيرانية حسين الحسنيان، أن الاعتقاد الكاذب بأن الميثانول السام يمكن أن يعالج الفيروس التاجي أدى إلى مقتل أكثر من 700 شخص في إيران.

وأوضحت هيئة الطب الشرعي أن تسمم الكحوليات قتل 728 إيرانيا بين 20 فبراير و 7 أبريل، وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور، إن 525 شخصًا لقوا حتفهم جراء ابتلاع كحول الميثانول السام منذ 20 فبراير.

وبلغ عدد إجمالي الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم حتى الآن 5011 شخص، بحسب متحدث الصحة، مؤكدًا على أن حوالي 90 شخصًا فقدوا بصرهم أو يعانون من تلف في العين بسبب التسمم بالكحول.

تأثير الميثانول على الجسم؟

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الميثانول هو مادة كيميائية، تستخدم في أغراض عديدة منها، كمذيب في الأحبار والأصباغ وفي تركيبات كيميائية مختلفة ووقود النقل، بحسب ما أوضحته "منظمة أطباء بلا حدود".

عندما يدخل الميثانول في الجسم، فيتحول إلى حمض الفورميك عالي السمية، وفورمان الأنيون، وكلاهما يمنعان سلسلة التنفس في الميتوكوندريا للخلايا في جسم الإنسان، ما يؤدي إلى التسمم.

في الساعات القليلة الأولى، بعد التسمم بالميثانول، يعاني الشخص من النعاس، والشعور بعدم الثبات والارتباك، كما أوضح موقع "Abc news" الاسترالي.

ويسبب أيضًا، الغثيان، والقيء، وآلام البطن، ومشاكل في التنفس، والدوخة، والعمى، والغيبوبة، كما أكد موقع "live since".

وتواجه إيران تفشي كبير لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، حيث سجلت 5،806 حالة وفاة وأكثر من 91،000 حالة مؤكدة.