"خزين رمضان".. 9 خطوات مهمة لتجميد "الخضروات" في الفريزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خلال أيام رمضان تفضل ربات البيوت تخزين الخضروات لعدم النزول المتكرر وقت الصيام، ومن الضروري معرفة الخطوات الصحيحة لحفظها في الفريزر.

لذا توضح الدكتورة شرين علي رئيس لجنة السلامة الغذائية بنقابة البيطريين، لـ"الخليج 365" تلك الخطوات خلال النقاط التالية:

- خطوات مهمة عند تجميد الخضروات:

1- غلي الخضروات "نص غليه" ثم وضعه تجت الماء البارد قبل التجميد، لأن هذه العملية تقلل الإنزيمات من عملية تغيير لون وطعم ورائحة الخضروات، وتحافظ على قيمتها الغذائية.

2- تجنبي وضع الخضروات ساخنة بـ"الفريزر" بعد الغلي، حتى لا يؤثر على جودتها وطعمها.

3- تجفيف الخضروات جيدًا، قبل وضعها في الأكياس وتجميدها.

4- إذابة الخضروات وتجميدها أكثر من مرة يعرضها للفساد، ولتفادي ذلك قسمي كمية الخضروات الكبيرة على مجموعة من الأكياس لتكفي وجبة اليوم الواحد، لأن عملية التجميد والإذابة المتكررة تفقد الخضروات قيمتها الغذائية وتفسدها.

5- تجنب استخدام أكياس السندوتشات البلاستيك الخفيفة لحفظ الخضار، فهي غير محكمة ولا تحفظ البرودة داخل الكيس بشكل جيد، استخدمي الأكياس والعبوات المخصصة للتجميد بدلًا منها.

6- إذابة الخضروات المجمدة في الميكروويف أو طاهيها مباشرًة وهي مجمدة يغير طعمها، وتجعلها تتفاعل مع الحرارة لذلك تجنبي هذه الخطوة.

7- قومي بتقسيم مساحة مخصصة للخضراوات في "الفريزر"، لأن الاختلاط العشوائي يقلل من توزيع البرودة بشكل مناسب للخضروات.

8- تفريغ الهواء من الأكياس المعبأ بها الخضراوات من الخطوات الهامة في تجميدها، خصوصًا الاحتفاظ بالخضروات في "الفريزر" لمدة طويلة يغير من طعمها وأحيانًا رائحتها.

9- دوّني تاريخ التجميد ومعاد الفك الأنسب، فكلما جُمدت الخضروات الطازجة بسرعة، احتفظت بطعمها الطبيعي عن الأخرى التي تركت في الثلاجة لمدة يومين، ثم وضعت بعد ذلك في الفريزر.