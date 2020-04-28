برنامج ومسلسل وزواج.. ياسمين صبري "صاحبة التريند"

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في كل لقاء أو تصريح أو صورة تنشرها تصبح حديث الناس وتشغل بالهم، فيعلقون ويتفاعلون معها، لتحتل الفنانة ياسمين صبري، قائمة البحث على جوجل من حين لآخر.
ياسمين صبري في رامز مجنون رسمي
وفي الأيام القليلة الماضية تصدرت ياسمين صبري التريند أكثر من مرة، فأمس انتشرت العديد من الكوميكسات والتعليقات بعد إذاعة حلقتها ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر شاشة "إم بي سي"، منهم من أشاد بجمالها، كما علق البعض على تصريحاتها وحديثها عن زواجها من رجل الأعمال الشهير.
مسلسل فرصة تانية
ومنذ بداية شهر رمضان، صارت ياسمين حديث الكثير من الجمهور، الذي تابع مسلسلها "فرصة تانية" منهم من انتقد أدائها وعدم تطوره، ومنهم من أشاد بتمثيلها، وشخصيتها القوية في أحداث المسلسل، كما لم تسلم من التعليقات الساخرة التي انتقدت وضعها للمكياج بعد نجاتها من حادث مباشرة ووصفوا ذلك بعدم المنطقية.
وأشاد الكثيرين بفكرة المسلسل وتسائلوا عن صحة إعطاء بعض الأشخاص فرصة ثانية من عدمه، كما كانت هناك فئة تقارن بين أداء ياسمين وآيتن عامر التي تقدم معها دور البطولة.
وقبل أيام من قدوم شهر رمضان، أعلنت ياسمين زواجها من رجل الأعمال الشهير أبو هشيمة، حيث انهالت التعليقات التي أبدت رأيها في فستانها ومكياجها.
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