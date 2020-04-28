مع جفاف البشرة بسبب الحكول.. ما حكم وضع كريم مرطب في نهار رمضان؟

بحلول رمضان، تتجدد التساؤلات عن الحكم الشرعي لاستعمال كريمات الترطيب أثناء الصيام في نهار الشهر الكريم، خوفًا من تأثيره على الصيام، بالتزامن مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يتبعه ضرورة تطهير اليد باستمرار باستعمال الصابون أو الحكول، المسبب كثرته إلى جفاف البشرة وضرورة ترطيبها.
وبدوره، أوضح الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي لتلك المسألة الفقهية، بأنه لا حرج في استخدام الكريمات لترطيب أو علاج البشرة، مضيفًا: "حتى المرهم في العين مش بيأثر على الصيام".
وتابع "الأزهري" لـ"هن"، أنه يجوز استعمال كريم موحد لون البشرة "فونديشان"، ومستحضر الجميل الخاص بحجب الهالات السوداء "كونسينر" في رمضان.
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