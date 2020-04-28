الامارات | ارتفاع ضغط الدم المفاجئ مصحوباً بهذه الأعراض.. يتطلب استدعاء الإسعاف فوراً

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم المفاجئ مصحوباً بهذه الأعراض.. يتطلب استدعاء الإسعاف فوراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة القلب الألمانية بأن الارتفاع المفاجئ لقيم ضغط الدم يدق ناقوس الخطر؛ إذ ينذر بالإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد الحياة.

وأضافت المؤسسة أن هذا الخطر يزداد إذا كان الارتفاع المفاجئ لقيم ضغط الدم مصحوباً بأغراض أخرى مثل: ضيق التنفس، والشعور بألم وحرقان وضغط في منطقة الصدر والغثيان والقيء والدوار ونزيف الأنف وضبابية الرؤية ومظاهر الشلل.

ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظراً لأن كل دقيقة لها ثمنها، علماً بأن المعدل المثالي لضغط الدم يبلغ 120/80 مليمتر زئبق.

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