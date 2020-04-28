ملكة هولندا وبناتها يحتفلن بعيد فيليم ألكساندر بأناقة ربيعية مميَّزة

أمستردام - لايف ستايل تألّقت ملكة هولندا ماكسيما أثناء احتفالها بزوجها الملك فيليم ألكساندر لمناسبة عيد الملك داخل منزلهما الخاص، بعدما ألغيت جميع الاحتفالات العامة بسبب "كورونا". تألقت الملكة ماكسيما بإطلالة جمبسوت ربيعية مشجرة ولافتة من توقيع Seren London، واكتملت إطلالتها بحزام خصر أبيض عريض وحذاء كعب عالٍ باللون الأحمر من Miu Miu.

وتألقت الأميرة الكبرى أماليا بفستان أصفر مزدان بتفاصيل الكشكاش مع حقيبة كلاتش وحذاء wedge باللون الأصفر، بينما اختارت الأميرة الوسطى أليكسيا إطلالة دارجة مكونة من فستان أبيض طراز قميص مع حزام خصر أسود عريض وحذاء كعب بلاتفورم باللون الأسود، أما الأميرة الصغرى أريانا ظهرت بفستان أبيض ربيعي ذات قصة قصيرة نسقته مع حذاء wedge بنفس اللون. قد يهمك أيضا: Advertisements تعرفي علي طريقة تنسيق الجمبسوت مع الجاكيت "الجمبسوت المخمل" آخر موضة للمحجبات بتنسيقات عصرية وجذابة وإطلالة أنيقة

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