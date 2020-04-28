سيرين عبدالنور بإطلالة رياضية في رمضان: "شكرا لمحبتكم"

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شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت "سيرين" جلسة تصوير بإطلالة رياضية وعلقت: "شكراً لمحبتكم، نحنا مستمرّون معكن طيلة شهر رمضان المبارك".
وارتدت سيرين عبدالنور، جاكيت رياضيا باللون الأحمر وبنطلون بنفس اللون.
سيرين عبدالنور تشارك متابعيها احدث إطلالتها
وتحرص الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها أثناء تقديمها برنامجها "سهرانين معاكم في البيت" مع النجم أحمد فهمي، عبر حسابها على إنستجرام.
وتألقت سيرين عبدالنور، بلوك جديد جذاب، مرتدية توب باللون الأسود، ونسقت معه جيب صممت من التل، وانتمت لصيحة الكرانيش، فيما انتعلت هاف بوت مسطحا.
وظهرت بتسريحة شعر مميزة حيث تركت شعرها البني منسدلا ووضعت مكياج هادئا.
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