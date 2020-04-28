تكلفة إطلالة ياسمين صبري مع رامز تفوق نظيرتها بحفل زفافها.. وهنا السعر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت حلقة النجمة المصرية ياسمين صبري، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، مع مواطنها الفنان المُثير للجدل رامز جلال، ضجة كبيرة على قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، وسط موجة تكذيب للبرنامج، واتهامات بفبركة المقلب.

وكالعادة اهتم بعض نشطاء السوشيال ميديا بالبحث عن سعر إطلالة ياسمين صبري ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، لمعرفة حجم تكلفتها، إلا أن ثمن إطلالتها صدم المتابعين، وسط ذهول رهيب من أسعار تكلفة ما تم الوصول لسعره.

المفاجأة في سعر إطلالة ياسمين، ببرنامج رامز جلال، والتي كانت تقليدية، حيث ارتدت خلالها بنطلونا وتيشيرت وجاكت جينز، بجانب شنطة يد لونها "بينك"، هي أن سعر الإطلالة تفوّق على سعر فستان زفافها.

وبالمقارنة بين الإطلالتين، جاء سعر "التيشيرت" 395 دولارا أمريكيا، بما يقابل 6223.23 جنيها مصريا، وهو من دار الأزياء العالمية "بالمان"، ونسقت معه حقيبة يد من دار الأزياء العالمية fendi بسعر 3950 دولارا أمريكيا، بما يقابل 62 ألفا و232 جنيها مصريا، وبها حاملة بسعر منفرد قيمته 990 دولارا، بما يقابل 15 ألفا و500 جنيه مصري.

أما تكلفة إطلالة زفاف ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كانت أقل من ذلك بكثير، حيث تألقت ياسمين في عقد قرانها بفستان قصير باللون الأبيض، من الساتان مزينًا بخامة الشيفون المنسدل، بلغ سعره قرابة 1012 دولارا أي بما يعادل الـ 20 ألف جنيه مصري، ونسقت معه حذاء كلاسيكيا ذا كعب عال بلون فستانها بحوالي 745 دولارا، بما يعادل 15 ألف جنيه مصري.

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ودخلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، في نوبة بكاء شديدة بسبب تهديد رامز جلال لها بخوض فقرات مرعبة ضمن برنامج "رامز مجنون رسمي"، حيث اعترفت أنها تخاف ولديها فوبيا من الأشياء المرعبة.

واستنجدت ياسمين صبري، خلال الحلقة بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك عندما قام رامز جلال بمساومتها على عدم تعريضها للثعبان مقابل التخلي عن أحمد أبوهشيمة، فرفضت الأمر تماما.

وفاجأ رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الجميع وعقد قرانه على الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي كان قد خطبها رسميًا في منتصف مارس الماضي، وأصدرا بيانًا قالا فيه: "تقديرًا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا يُسعدنا الإعلان عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية".