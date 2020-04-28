محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر من خطورة التدخين أثناء الرضاعة الطبيعية؛ حيث إنه يتسبب في انخفاض كمية اللبن ويرفع خطر إصابة الرضيع بالمغص والقيء، ما يؤدي إلى سوء تغذية الرضيع ونقص وزنه.

وأضاف المعهد الألماني أن المواد الضارة في دخان السجائر تنتقل عبر لبن الأم إلى الرضيع، ما يرفع خطر إصابته بأمراض المسالك التنفسية، كما قد يصل الأمر في أسوأ الحالات إلى موت الرضيع المفاجئ.

ولتجنب هذه المخاطر يتعين على الأم الإقلاع عن التدخين تماما طوال فترة الرضاعة الطبيعية، مع مراعاة الابتعاد عن التدخين السلبي أيضا؛ حيث لا يجوز أن يتواجد الرضيع في حجرة تحتوي على دخان السجائر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احذري التدخين أثناء الرضاعة الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.