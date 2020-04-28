تعرفي على مزايا البودرة المعدنية لبشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أوردت مجلة "إن ستايل" أن البودرة المعدنية "Mineral Powder" تتمتع بمزايا عديدة؛ حيث إنها تعتني بصحة وجمال البشرة في آن واحد.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البودرة المعدنية تتألف من صبغات معدنية مستخلصة من أحجار اللافا والطمي الطبي، كما أنها تحتوي على معادن مثل النحاس والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك.

وتمتاز هذه المكونات بخصائص مهمة للصحة والجمال؛ حيث يتمتع أكسيد الزنك بتأثير مضاد للبكتيريا ويساعد في محاربة شوائب البشرة، في حين يعمل الطمي الطبي على امتصاص الدهون الزائدة ويحارب البثور والرؤوس السوداء.

وغالبا ما تحتوي البودرة المعدنية على جزيئات لامعة مثل معدن "ميكا"، وذلك لتمنح البشرة مظهرا مشرقا يشع نضارة وحيوية.

وتتفوق البودرة المعدنية على البودرة التقليدية من حيث أنها تخلو غالبا من المكونات الاصطناعية الضارة بالبشرة مثل السيليكون، ما يجعلها لطيفة على البشرة.

وتعد البودرة المعدنية مناسبة لكل أنواع البشرة، سواء كانت دهنية أو جافة أو حساسة، ويمكن استخدامها ككريم أساس (فاونديشن) أو كبودرة نهائية.

وتتوفر البودرة المعدنية بطيف لوني واسع يمتد من البيج الفاتح حتى البني الداكن، ومن الأفضل استخدام درجة فاتحة، علما بأنه يتم تطبيقها بواسطة فرشاة كابوكي.

ومن المهم أيضا استخدام نوع يخلو من المواد العطرية والمواد الحافظة والألوان، وذلك كي لا تتعرض البشرة للتهيج والاحمرار والجفاف والبثور.