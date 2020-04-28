الجينز ذو الطيّة موضة الصيف.. هكذا تنسقيه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل الجينز ذو الطيّة نجم الموضة النسائية في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة ورشيقة.

وأوضحت مجلة "ELLE" أن الجينز ذا الطيّة يتمتع بطابع متفرد يضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار، كما أنه يمتاز بمظهر ثلاثي الأبعاد ذي تأثير تنحيفي؛ حيث إنه يسلط الضوء على منتصف الساق، ومن ثم يجعل السيقان تبدو أكثر نحافة ورشاقة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تنسيق الجينز ذي الطيّة مع قطعة فوقية أكبر من المقاس "Oversized" أو مع تي شيرت يتم إدخاله في السروال، وذلك لتأكيد التأثير التنحيفي؛ حيث يعمل ذلك على إطالة السيقان بصريا.