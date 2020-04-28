التنازل عن الكرامة وتعويض الحبيب بـ"روبوت".. أشكال العشق في دراما رمضان

قصص الحب من طرف واحد سيطرت على دراما رمضان هذا العام مابين من قررت تحويل حبيبها لـ "روبوت" حتى يظل معها طوال العمر والأخرى، التي ضحت بكرامتها في سبيل الزواج من حبيبها.

إيذاء مشاعر الطرف الآخر رغم الحب هي عنوان لعدد من العلاقات التي تأتي في مسلسلات رمضان هذا العام.

سهر الصايغ تعوض حبيبها بـ "روبوت" في "النهاية"

مشهد من مسلسل النهاية، تحول إلى حديث الفتيات واجتاح منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديث الفنانة سهر الصايغ عن حبها للفنان يوسف الشريف الذي تزوج من مديرتها في العمل ناهد السباعي، حتى تقرر تعويضه بـ "روبوت" صورة طبق الأصل.

وتجسد سهر الصايغ دور "صباح" حبيبة المهندس زين التي لم تتمكن في الزواج منه، فتعزم على عمل نسخة "روبوت " تشبهه تماما وتجمع كل محتوياتها من عند الريس عزيز وهو الشخصية التي يجسدها الفنان عمرو عبد الجليل.

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آيتن عامر تتنازل عن كرامتها في سبيل الزواج من حبيبها في "فرصة تانية"

تصدرت الفنانة أيتن عامر موقع التدوينات علي التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد عرض حلقات مسلسل "فرصة تانية"، والتي تقدم فيه أيتن شخصية "ريهام"، ويقدم الفنان أحمد مجدي شخصية زياد، والفنانة ياسمين صبري تقدم شخصية ملك خطيبة "زياد".

ويظهر في المسلسل حب آيتن عامر للفنان أحمد مجدي رغم رفضه الزواج منها أكثر من مرة ولكنها تستمر في محاولاتها وتستعطفه بل تحاول قتله حين يرفض العودة لها بعد تركها في حفل الزفاف.

ياسمين عبدالعزيز تبدأ البحث عن حب جديد بعد طلاقها

لم يختلف الوضع كثيرا في مسلسل "ونحب تاني ليه؟"، وتجسد الفنانة ياسمين عبد العزيز دور مهندسة ديكور تفاجأ بطلاقها من زوجها المخرج الذي كان رافضا في البداية فكرة الزواج لتعدد علاقاته النسائية، وبعد سنوات قليلة من زيجتهما التي بدت مثالية للوهلة الأولى يطلقها، فتبدأ رحلة البحث عن حب جديد، فتقع فى غرام شاب يجسد دوره الفنان كريم فهمي، وطوال الحلقات تطرح "ياسمين" تساؤل "ليه محبش تانى وأتحب وأعيش حياتي؟"، وهو ما عبر عنه أيضا تتر المسلسل الذى جاء ليطرح السؤال نفسه "ونحب تاني ليه" بصوت الفنان مدحت صالح.