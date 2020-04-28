هل يقبل الصيام ممن لم يعوض أيام رمضان الماضي؟.. تعرفي على رأي الإفتاء

قد تقع بعض السيدات في خطأ عدم تعويض الأيام الفائتة من صيام رمضان، بسبب الحيض أو الحمل أو الرضاعة، والعديد من الأسباب الأخرى التي تدفعها للإفطار، حتى حلول شهر رمضان من العام التالي.

وأرسلت إحدى السيدات، سؤالًا لدار الإفتاء، قائلة: "هل يُقبَل الصيام من الذي لم يُعوِّض ما أفطره من أيام رمضان الماضي؟".

ومن جانبه، رد الدكتور علي جمعة، خلال الموقع الرسمي للإفتاء، قائلًا: "نعم، إن شاء الله تعالى، وعليه أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي، مع إطعام مسكينٍ عن كل يوم أَخَّرَه، إن كان التأخيرُ لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ".