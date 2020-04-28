"فطارك عندنا" منيو 5 رمضان.. مكرونة وايت صوص والحلو أم علي

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المتزوجين حديثا منهم، فيتجدد يوميا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة، التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن"، منيو الإفطار لليوم الخامس من شهر رمضان الكريم، والتي يمكن إعدادها بكل سهولة.

مكرونة وايت صوص

مقادير مكرونة الوايت صوص

500 جرام مكرونة من أي نوع.

ربع كيلو أو أكثر قليلا من صدور الدجاج المقطعة إلى مربعات أو الجمبري.

كوب من الفطر الطازج المقطع إلى شرائح أو المعلب بعد غسله بالماء والخل وتصفيته.

2 ملعقة شيدر مبشور.

بقدونس مفروم.

نصف ملعقة من كل من الملح والفلفل.

الكمون.

السماق.

القرفة والزنجبيل.

2 ملعقة زيت.

2 ملعقة زبد.

2 ملعقة دقيق.

2 كوب حليب.

طريقة تحضير مكرونة وايت صوص

- اسلقي المكرونة في ماء كثير وملعقة ملح وملعقة زيت، شوحي البصل ثم الثوم ثم المشروم، وضعي الدجاج أو الجمبري في وعاء آخر.

- ضعي الزبد مع الدقيق وشوحي الدقيق جيدا باستمرار على نار متوسطة، حتى يصبح لون الدقيق ذهبيًا.

- ضيفي الحليب أو الكريمة وقلبي حتى يصل للسمك المطلوب (يجب أن يكون السمك أقل من البشاميل).

- أضيفي المكرونة ثم البصل والدجاج والمشروم، وقلبي جيدا ثم قدميها ساخنة بعد تزيينها بمبشور الشيدر والبقدونس المفروم.

- يمكنك الاكتفاء بالصوص والجبن واستبعاد الدجاج والمشروم.

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الحلويات

أم علي

مقادير أم علي

نصف عبوة عجينة.

جلاش.

3 أكواب حليب .

كوب قشطة.

كوب سكر.

كوب كريمة سائلة.

نصف كوب زبيب.

نصف كوب فستق مطحون.

نصف كوب جوز هند.

ربع كوب لوز مقطع شرائح.

ربع كوب بندق مجورش.

طريقة تحضير أم علي

- نسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

- نحضر صينية فرن ونخرج عجينة الجلاش ونتركها.

- باستخدام السكين نقطعها إلى شرائح سميكة حتى ننتهي من نصف العبوة.

نفصل شرائح الجلاش عن بعضها بحيث يصبح لدينا رقائق رفيعة.

- في مقلاة عميقة نضع كمية مناسبة من الزيت وعلى درجة حرارة متوسطة نقلى الجلاش.

- حين تصبح الشرائح ذهبية اللون نصفيها من الزيت، ونضعها في صينية فرن.

- نضع الحليب والكريمة والسكر في إناء، ونتركها على نار متوسطة حتى تغلي.

- نوزع الحليب على الجلاش ثم الزبيب، وجوز الهند واللوز والبندق.

- نضع القشطة على الطبقة العلوية من الجلاش ونضيف شرائح اللوز ثم ندخلها إلى الفرن 20 دقيقة، ونوزع عليها الفستق ونقدمها ساخنة.