سنيكرز ياسمين صبري وحذاء أمينة خليل.. ملابس "غالية جدا" في رامز مجنون رسمي

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تحول برنامج رامز جلال المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، إلى ساحة عرض أزياء، وبعد حلقة أمينة خليل أمس، اتجهت الأنظار إلى ملابس الفنانات المشاركات في البرنامج، أسعارها وماركاتها المختلفة.
سنيكرز ياسمين صبري
خلال حلقها أمس الأول، كانت ياسمين صبري نجمة برنامج "رامز مجنون رسمي"، وبعيدا عن الجدل الذي أثير حول زواجها مؤخرا، ارتدت سنيكرز باهظ الثمن.
هو سنيكرز من اللون الأبيض ماركة لوي فيتون ويتراوح سعره من 1000 إلى 1300 دولار تقريبا، أي ما يعادل 15 إلى 20 ألف جنيه مصري.
جامب سوت أمينة خليل
حاولت أمينة خليل ألا يتعرض الجامب سوت الذي ارتدته خلال البرنامج إلى سوء، وخاصة الصبغات التي وضعها رامز جلال على شعرها، ولكن دون جدوى، وانتهى البرنامج والجامب سوت مبلول كليا.
ويصل سعر جامب سوت أمينة خليل، والذي يباع عبر موقع "ميس جايديد"، المتخصص في بيع الملابس النسائية بالتجزئة، من نقشة الثعبان وله لون رمادي إلى 900 جنيه مصري.
تي شيرت ياسمين صبري
تي شيرت سادة بسيط جدا من ماركة بالمان ارتدته الفناة ياسمين صبري خلال مشاركتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والتي شيرت يصل سعره إلى 395 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 6 آلاف جنيه، بحسب موقع الماركة على الإنترنت.
حذاء أمينة خليل
سنيكرز من ماركة "Golden Goose" موديل "super star" من الون الأسود والذهبي، ارتدته أمينة خليل خلال "رامز مجنون رسمي"، وأجبرت رامز جلال على أن يخلعه لها.
ويتراوح سعر الحذاء بين بين، 720 دولار أي حوالي 10 آلاف جنيه، وبين 755 دولارا أي حوالي 13 ألف جنيها، بحسب موقع الماركة على الإنترنت.
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